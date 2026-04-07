Sanitky ve Zlíně dostanou zelenou na křižovatkách, budou dřív v nemocnici

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Sanitky ve Zlíně dostanou přednost na křižovatkách. Díky novému zařízení budou mít s předstihem zelenou, aby neztrácely čas. Kraj pořídí do sanitek speciální palubní jednotky, které pomůžou zkrátit dojezdové časy do zdravotnických zařízení.
Sídlo Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve Zlíně na Peroutkově nábřeží. (prosinec 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (červen 2023)
9 fotografií

„Výrazně to napomůže ke zkrácení dojezdových časů a rychlejšímu transportu pacientů. Zároveň se tím zvýší bezpečnost pacientů i posádek záchranářů,“ řekl hejtman Radim Holiš (ANO).

Kraj letos pořídí do šestnácti sanitek speciální palubní jednotky OBU (On-Board Unit). Když sanitka vyjede k zásahu, začne vysílat signál o své poloze a směru.

Přijme ho řídicí systém semaforů, které využívají moderní technologii CX2, jež umožňuje komunikaci prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě. Řadič křižovatky následně upraví signalizaci tak, aby sanitka měla zelenou. Jakmile projede, provoz se vrátí do běžného režimu.

Ve Zlíně od loňska instalují tento moderní systém řízení křižovatek. Ještě letos jím bude vybaveno téměř padesát křižovatek, které pak dokážou dát přednost i trolejbusům a autobusům. Proto bude přednost sanitkám fungovat zatím jen ve Zlíně.

Časová úspora na křižovatkách

„Časová úspora může být v řádu pět až deset vteřin na každou velkou křižovatku, kam by se naše auto v dopravní špičce dostalo za čekající auta,“ odhadl ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jan Šebek Cholewa.

„Ve Zlíně to jsou především křižovatky zjednosměrněného středu města, například u kostela, kde nemůžeme využít volný protisměr,“ dodal.

Ve Zlíně pokračuje modernizace světelných křižovatek, tentokrát na křížení ulic třída Tomáše Bati, Osvoboditelů a Dlouhá v blízkosti městského divadla. (duben 2026)

Když informaci o přednosti sanitek sdílel na sociálních sítích, byla jedna z reakcí o tom, že to přinese do řízení dopravy chaos. A bude otázka, jestli dojde k úsporám času.

„Zlín má specifickou páteřní trasu přes třídu Tomáše Bati, kde to má smysl nasadit cíleně. Výsledky budeme měřit. Data jsou jediný argument, který platí,“ reagoval Šebek Cholewa.

9 fotografií

Podle něj bude zřejmě ještě větším přínosem zvýšení plynulosti jízdy sanitky. „A to pocítí zejména pacienti, které transportujeme do zdravotnického zařízení,“ poznamenal.

„Dalším přínosem by měla být větší bezpečnost, protože by mělo vznikat podstatně méně kolizních situací, kdy se budeme dožadovat přednosti od vozidel jedoucích v jiném směru jízdy,“ doplnil.

Nové zařízení dostanou především sanitky, které budou vyjíždět ze zlínských základen na Peroutkově nábřeží a ve Váchově ulici a také z Otrokovic. A to včetně záložních vozidel a speciálního vozu pro přepravu novorozenců.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letňanský koledník

vydáno 7. dubna 2026  8:34

Praha, Opatov

Praha, Opatov

Z vykradení ATM na Opatově

vydáno 7. dubna 2026  8:33

Krásná Velikonoční neděle na Karlštejně

vydáno 7. dubna 2026  8:33

V Úžlabině

V Úžlabině

Kola jako kuželky. Popadaná sdílená kola v Praze 10-Strašnicích v ulici V Úžlabině.

vydáno 7. dubna 2026  8:32

V Úžlabině

V Úžlabině

Holub hřivnáč v Praze 10-Strašnicích v ulici V Úžlabině

vydáno 7. dubna 2026  8:32

V Olšinách

V Olšinách

I dnes po Velikonocích probíhají dopravně-bezpečnostní akce.Policisté hlídkují u nebezpečného přechodu v Praze 10-Strašnicích v ulici V Olšinách u školy u stanice Strašnická.

vydáno 7. dubna 2026  8:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Vozíkům vjezd nepovolen!

vydáno 7. dubna 2026  8:32

Kvetoucí letňanský lesopark

vydáno 7. dubna 2026  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.