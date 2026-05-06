Pyxida jako dar od Cyrila a Metoděje. Výstava v Modré je plná originálů

Jana Fuksová
  9:22aktualizováno  9:22
Do obce Modrá na Uherskohradišťsku doputovaly ze Slovenska v doprovodu policejní zásahové jednotky. Jsou natolik vzácné, že si jejich převoz vynutil speciální ochranu. Exponáty nové výstavy v Klenotnici Velké Moravy přibližují téma křesťanství na Moravě a západním Slovensku.

„Snažili jsme se připravit výstavu s předměty, které není tak snadné vystavovat a které se jen výjimečně dostávají ven z trezorů,“ naznačil Jiří Mitáček, ředitel Moravského zemského muzea v Brně, pod které Klenotnice Velké Moravy patří.

Návštěvníci zde v jedinečném podzemním prostoru v archeoskanzenu mohou obdivovat nejrůznější šperky, zbraně, kříže nebo modely kostelů. Ve většině jde o originální předměty často nevyčíslitelné historické hodnoty, spojené se společenskými a náboženskými elitami Velké Moravy. V některých případech jde o vědecké kopie v originální velikosti.

V Klenotnici Velké Moravy na Modré rozšířili expozici Elity Velké Moravy o tematickou část Křesťanství. Na snímku pyxida, která byla pravděpodobně součástí darů od Cyrila a Metoděje. (duben 2026)
V Klenotnici Velké Moravy na Modré rozšířili expozici Elity Velké Moravy o tematickou část Křesťanství. (duben 2026)
V Klenotnici Velké Moravy na Modré rozšířili expozici Elity Velké Moravy o tematickou část Křesťanství. Na snímku soubor měděných pozlacených plaket s náboženskými motivy. (duben 2026)
V Klenotnici Velké Moravy na Modré rozšířili expozici Elity Velké Moravy o tematickou část Křesťanství. (duben 2026)
V Klenotnici Velké Moravy na Modré rozšířili expozici Elity Velké Moravy o tematickou část Křesťanství. (duben 2026)
15 fotografií

Na výstavu je zapůjčil nejen Archeologický ústav Slovenské akademie věd v Nitře, ale také Moravské zemské muzeum, Akademický ústav Akademie věd ČR v Brně, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Národní památkový ústav ČR nebo obce Bojná a Modrá.

Součástí výstavy jsou také nálezy z oblasti písemnictví a architektury, a také modely nejvýznamnějších raně středověkých sakrálních staveb.

„Máme možnost tady vidět exponáty, které možná už nikdy neuvidíme,“ prohlásil starosta Modré Miroslav Kovářík.

Přesun vzácných šperků hlídali ozbrojenci, vystaví je ve střeženém chrámu pod zemí

Zhruba třicítka exponátů pochází z nálezů v okolí Nitry nebo dalších lokalit na Slovensku. Některé z nich dokonce svou lokalitu opustily vůbec poprvé, některé před touto výstavou viděli pouze návštěvníci Vatikánu. Jde například o šperky charakteristické pro nejvyšší vrstvy nebo opasky a výzbroj se symboly kříže, což dokladovalo fakt, že tehdejší obyvatelé už se považovali za příslušníky křesťanství. U řady šperků se jedná o velmi kvalitní šperkařskou výrobu.

Dar od soluňských bratří

„K nejvzácnějším nálezům patří určitě pyxida. To je nádoba vyrobená ze slonoviny, přesněji z klu, která má jeho průměr a dříve byla uzavíratelná. To je ojedinělý nález, protože z celého prostoru Velké Moravy máme na Slovensku jen tuto jednu,“ zdůraznil kurátor Matej Ruttkay z Archeologického ústavu Slovenské akademie věd v Nitře.

„Vše nasvědčuje tomu, že byla součástí darů, které přinesli Konstantin a Metoděj, když přišli na Velkou Moravu. Tehdy se určitě používala k uchování relikvií, na rozdíl od antiky, kdy byla prioritně používaná na šperky,“ upřesnil.

Elity Velké Moravy v Modré. Výstava ukazuje vzácné šperky i umírání Metoděje

Vystavené předměty pocházejí ze známých archeologických lokalit, jako jsou Mikulčice, Staré Město, Uherské Hradiště-Sady. Jsou zde ale také nálezy z málo známých míst, jako je Rajhrad, Staré Zámky nebo Čierne Klačany na Slovensku.

„Pocházejí z nich unikátní předměty jako třeba pyxidy nebo relikviářové schránky na ostatky mrtvých. Dále tu máme závěsné náprsní kříže a ještě vzácnější kříže procesní, které se nosily na čele procesí, kdy například Cyril a Metoděj kráčeli ke kostelu,“ upozornil autor výstavy a vedoucí Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea v Brně Luděk Galuška.

Zbraně velmožů i šperky jejich manželek

Život elitních členů velkomoravské společnosti, tedy velmožů a jejich manželek, přibližují vystavené zbraně, meče, sekery, ostruhy nebo opasková kování a drátěná zbroj. Ženskou část reprezentují náušnice, gombíky a náhrdelníky.

Klenotnice i archeopark. Češi a Slováci zvelebují příhraniční regiony společně

Nová výstava ale přibližuje také téma stavitelství spojené s křesťanstvím. „To je zde poprvé prezentované prostřednictvím pálených střešních krytin z kostela v Uherském Hradišti-Sadech z 9. století. Tento kostel byl pravděpodobně jedinou církevní stavbou, která byla skutečně kryta pálenou střešní krytinou, ostatní byly kryty například dřevem,“ doplnil Galuška.

Jak tyto sakrální stavby vypadaly, přibližují modely v poměru 1:25, u nichž nechybějí ani detaily. „Vidíte tam oprýskanou kostelní malbu, cihličky a detaily, jak mohly kostely vypadat v 9. století. Máme tady nejen centrální kostel v Sadech, ale také třetí mikulčický kostel nebo kostel sv. Jana v Modré, který se našel jen kousek odsud,“ poukázal Galuška. Výstava potrvá v Klenotnici Velké Moravy do 29. listopadu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Moravská filharmonie otevře festival Dvořákova Olomouc, potrvá do půlky června

ilustrační snímek

Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) ve čtvrtek svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova...

6. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Moravská filharmonie otevře festival Dvořákova Olomouc, potrvá do půlky června

ilustrační snímek

Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) ve čtvrtek svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova...

6. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Vyrovnání se s odkazem Němců je citlivým tématem, míní liberecká historička

ilustrační snímek

Vyrovnání se s odkazem Němců, kteří v minulosti žili na českém území, zůstává podle liberecké historičky Kateřiny Portmann stále citlivým a otevřeným tématem....

6. května 2026  11:04,  aktualizováno  11:04

Matky jako první vzor krásy. Jak ovlivňují sebevědomí a vztah k tělu svých dcer?

Kromě rodiny hrají stále větší roli i sociální sítě, které ovlivňují ideály...

Matky mají zásadní vliv na to, jak jejich dcery vnímají krásu, vlastní tělo i sebevědomí. Nová studie ukazuje, že právě rodinné prostředí formuje první kosmetické návyky i přístup k péči o sebe,...

6. května 2026  12:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lehká herní myš GX Gaming Scorpion M8300 se dvěma režimy bezdrátového připojení

6. května 2026  12:17

Policie hledá svědka nedělní smrtelné nehody motorkáře u Lanškrouna

ilustrační snímek

Policisté hledají svědka nedělní nehody u Lanškrouna na Orlickoústecku, při které zemřel motorkář. Srazil se s osobním autem. Na místě byl patrně ještě další...

6. května 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Akcelerační zóna u Vintířova je namalovaná z Prahy, budeme proti, říká starosta

ilustrační snímek

Navrhovaná akcelerační zóna pro stavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku je podle starosty Marka Choce (nez.) nedomyšlená a nebyla dohodnutá s...

6. května 2026  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Neušetřili ani své příbuzné

ilustrační snímek

Velký investiční podvod s téměř třemi stovkami poškozených a škodou za 118 milionů korun odhalili moravskoslezští kriminalisté. Čtveřice podvodníků, z nichž dva byli finančními poradci ve stavebních...

6. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Body & Soul 2026: Celodenní yoga flow a sunset party v srdci Troje

6. května 2026  11:42

Ústecké divadlo uvede terezínskou operu Brundibár, oslovit chce celé rodiny

ilustrační snímek

Divadlo města Ústí nad Labem uvede v sobotu premiéru dětské opery Brundibár v terezínské verzi z roku 1943. Inscenace je určena dětem i dospělým, podle tvůrců...

6. května 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Provoz vlaků na Brněnsku zastavila nepovolená jízda osobního vlaku

ilustrační snímek

Provoz vlaků v Rajhradě na Brněnsku zastavila dnes ráno nepovolená jízda vlaku. Šlo o osobní vlak, žádné následky nebyly. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic...

6. května 2026  9:39,  aktualizováno  9:39

České pivo slaví světový úspěch, Matuška získal na World Beer Cup 2 medaile

6. května 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.