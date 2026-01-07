Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí

Pavel Stojar, Jan Salichov
  18:32
Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python také ve Zlíně nebo v Jihlavě. Takzvaný Švihlý pochod Zlínem začal na tržišti Pod Kaštany, kde se sešlo kolem třiceti lidí.

Někteří byli oblečení v tradičních anglických šatech, měli buřinky nebo cylindry, v rukách vycházkové hole, deštníky či kožené aktovky.

Podobné oblečení měli členové skupiny Monty Python v legendární scénce televize BBC. „Švihlá schůze vychází právě ze známé scény od Monty Python,“ říká organizátor zlínského pochodu Miroslav Gajdošík ze spolku Divadlo V běhu.

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python v Jihlavě. (7. ledna 2026)
Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python v Jihlavě. (7. ledna 2026)
Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python v Jihlavě. (7. ledna 2026)
Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python v Jihlavě. (7. ledna 2026)
12 fotografií

Akci zahájil proslovem, ve kterém neopomněl zmínit letošní výročí 150 let od narození slavného zlínského podnikatele. „Tomáš Baťa by určitě sám na myšlenku švihlé chůze přišel, kdyby tomu nezabránila ta nešťastná tragédie. Určitě by také do svého výrobního programu zařadil místo známých cviček i švihlokecky, to je jasná věc,“ podotkl s nadsázkou Gajdošík.

„Ostatně jedny z prvních bot od firmy Baťa byly šity podle stejného kopyta pro levou i pravou nohu. Taková bota je přímo předurčena pro švihlou chůzi,“ dodal.

Švihlým krokem, ale sebou nešvihnout. Olomoucí prošli fanoušci Monty Pythonů

Pak účastníci vyrazili podivným krokem přes zlínské tržiště a dál pěší zónou ke zlínské radnici. Vyvolali tím pobavené reakce přihlížejících a kolemjdoucích. „V podstatě nám nejde o nic jiného, než do této pochmurné a složité doby přinést nějakou legraci. A hlavně si umět udělat legraci sami ze sebe. Jiný důvod švihlá chůze nemá,“ vysvětlil Gajdošík.

Ve Zlíně se pochod konal už posedmé. Vůbec poprvé se tato akce uskutečnila v roce 2012 v Brně, tehdy se jí zúčastnilo 11 lidí a dvě čivavy. V následujících letech se recesistický pochod rozšířil do celého světa.

VIDEO: Brňané oslavili Mezinárodní den švihlé chůze

Podruhé se do populární akce zapojila také Jihlava. V ní recesistický pochod uspořádal místní spolek Jinak.

„Vážení občané, daňoví poplatníci a vy další. Na výzvu neexistujícího ministerstva švihlé chůze se jihlavský umělecký spolek Jinak rozhodl učinit z našeho pochodu tradici. A proto se již podruhé vydáváme pod švihlou vlajkou do jihlavských ulic, abychom dali všem občanům na vědomí, že se odmítáme smířit s nedostatkem pracovních míst na úřadech a požadujeme zřízení plnohodnotného odboru na jihlavském magistrátě,“ uvedl před pochodem předseda spolku Lukáš Černý.

„Myslíme, že by měl mít každý občan Jihlavy právo na svého švihlého úředníka. A navíc, pokud už tam bude, žádáme, aby prosadil zřízení aspoň jednoho přechodu pro potenciální švihlé chodce,“ pokračoval Černý a ke své výzvě připojil ukázku značky chodce se švihlou chůzí.

Švihlá chůze žije, fanoušci recese se sešli v centru Brna už po deváté

Poté se zhruba dvě desítky účastníků za zájmu přihlížejících vydaly z Masarykova náměstí ulicí Komenského směrem k husitské baště, kde na ně čekalo malé občerstvení a promítání filmu od skupiny Monty Python Svatý Grál.

Do pochodu se zapojila nejen skupinka aktivních účastníků, kteří přímo předváděli švihlou chůzi, ale také hudebník hrající na tahací harmoniku a několik dětí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Požár přístavby domu na Olomoucku způsobil škodu přes milion, nikdo nezraněn

ilustrační snímek

Škodu více než milion korun způsobil dnes večer požár přístavby rodinného domu v Mladějovicích na Olomoucku. Při požáru nebyl nikdo zraněn, hasiči zabránili...

7. ledna 2026,  aktualizováno 

Mrazivé dny v Česku si vyžádaly další oběť mezi bezdomovci

Bezdomovci, zima mráz, chatč, slum, ulice, bydlení, naděje, charita, most,...

Na Teplicku zemřel v mrazivém počasí bezdomovec. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne. Ve středu to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Příčinou...

7. ledna 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Ředitelka zlínské hygieny čelí obvinění. Vojtěch požaduje vyvození odpovědnosti

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela....

7. ledna 2026  18:02,  aktualizováno  19:36

Ústecký kraj půjčí sociálním službám peníze kvůli neschválenému rozpočtu ČR

ilustrační snímek

Ústecký kraj půjčí 39 milionů korun organizacím poskytujícím nepobytové sociální služby. Česká republika je od začátku ledna v rozpočtovém provizoriu a...

7. ledna 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Ústí nad Labem opět stály kolony, tentokrát kvůli prasklému potrubí

ilustrační snímek

Dopravu v Ústí nad Labem komplikuje od dnešního odpoledne havárie vodovodu a propad silnice v Děčínské ulici na Střekově. Od okružní křižovatky do...

7. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Sinice v lipenské přehradě způsobily, že se na hladině vytvořil zelený led

Sinice v lipenskĂ© pĹ™ehradÄ› zpĹŻsobily, Ĺľe se na hladinÄ› vytvoĹ™il zelenĂ˝ led

Sinice v lipenské přehradě na konci loňského roku způsobily, že se na hladině vytvořil do zelena zbarvený led. Podle vědců za tím stojí nadbytek fosforu ve...

7. ledna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci...

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python také ve Zlíně nebo v Jihlavě. Takzvaný Švihlý pochod Zlínem začal na tržišti...

7. ledna 2026  18:32

Knihovna v Liberci vytvořila kreativní oddělení, cílí s ním i na mládež

Knihovna v Liberci vytvoĹ™ila kreativnĂ­ oddÄ›lenĂ­, cĂ­lĂ­ s nĂ­m i na mlĂˇdeĹľ

Krajská knihovna v Liberci dokončila přeměnu hudebního oddělení na kreativní. Nabídku služeb spojenou s hudbou rozšířila, navíc si příchozí mohou vyzkoušet...

7. ledna 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Návštěvnost státních památek ve Zlínském kraji loni stoupla skoro o osm procent

ilustrační snímek

Návštěvnost státních památek ve Zlínském kraji loni vzrostla o 7,9 procenta na 235.891 návštěvníků. Meziročně se zvýšil počet návštěvníků všech čtyř památek ve...

7. ledna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Protest proti bílému světlu. Odpůrci tvrdí, že jde o zdraví, správce pouličních lamp mínění vyvrací

Podporovatelem iniciativy je i herec Josef Trojan.

V Praze se rozhořel spor týkající se světelného smogu. Jde o zdraví, tvrdí kritici pouličních lamp s LED světlem, které Praha v těchto dnech instaluje v ulicích. Spustili petici s názvem Chraňme...

7. ledna 2026  18:12

Brno chce v lednu zahájit soutěž o návrh nové budovy magistrátu

ilustrační snímek

Brno plánuje ještě v lednu zahájit urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh nové budovy magistrátu. Trvat má do června. Cílem je nalézt kvalitní řešení...

7. ledna 2026  16:26,  aktualizováno  16:26

Poděbrady chystají obnovu kaple a vstupní brány na hřbitově v Kluku

ilustrační snímek

Poděbrady na Nymbursku chystají obnovu kaple, hřbitovní zdi a vstupní brány na hřbitov v městské části Kluk. Město v úterý vypsalo zakázku na stavební práce,...

7. ledna 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.