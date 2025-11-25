Dopravní omezení na tahu v Hradišti končí, oprava klíčového mostu je hotová

Pavel Stojar
  8:52aktualizováno  8:52
Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti, má být v plném provozu od čtvrtka 27. listopadu. Silničáři v těchto dnech provádí dokončovací práce. Řidičům se po dlouhých měsících konečně uleví. Jde totiž o důležitou dopravní tepnu a jediné silniční propojení slováckého souměstí Uherské Hradiště – Staré Město.
Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti má...

Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti má být v plném provozu od čtvrtka 27. listopadu 2025. Upraveno bylo i navazující Svatojiřské nábřeží. | foto: Město Uherské Hradiště

Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti má...
Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti má...
Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti má...
Opravený a rozšířený most J. A. Bati, dříve Moravní most v Uherském Hradišti má...
12 fotografií

Pro obě města je tento most klíčový. A po více než sedmdesáti letech provozu bez zásadní opravy už potřeboval kompletní modernizaci.

„Lidé tudy denně dojíždějí do práce, do škol i za službami. Díky rekonstrukci se dočkají bezpečnějšího a plynulejšího spojení, které zlepší každodenní život nejen řidičům, ale také cyklistům a chodcům,“ uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Na rekonstrukci se podílely tři subjekty. Jednak ŘSD, které je správcem hlavního tahu I/55, město Uherské Hradiště a také Staré Město, protože práce probíhaly i v jeho katastru na pravém břehu řeky Moravy.

Silničáři začali opravovat most. Cesta přes Hradiště je bez potíží průjezdná

Opravy začaly koncem února. „Museli jsme odstranit vrchní část, abychom se dostali ke spodní železobetonové desce, kterou jsme očistili a udělali tam nové izolace. Nejhorší je, když do mostů zatéká. Sanována byla také nosná konstrukce pilířů,“ popsal ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

„Součástí stavby byla i výměna plynovodního potrubí, stožárů veřejného osvětlení a položení nového povrchu. Rozšířené jízdní pruhy o půl metru nyní zajišťují větší bezpečnost a plynulejší průjezd,“ doplnil Michal Kunc ze stavební firmy Skanska.

Vytížený most byl po dobu rekonstrukce průjezdný jedním pruhem v každém směru. Po ukončení prací se na něm bude opět jezdit každým směrem dvěma pruhy. Kromě jízdních pruhů se rozšířily i chodníky, aby po nich mohli jet cyklisté.

VIDEO: Jeřáb snesl na hladinu Moravy velké pontony, pomohou při opravě mostu

Součástí projektu byla také modernizace dopravy v hradišťské místní části Rybárny. Nový semafor na křižovatce hlavní silnice a Moravního nábřeží zajišťuje bezpečnější odbočování a přecházení. Přibyly tady nové přechody pro chodce a autobusová zastávka pro linky městské i krajské dopravy. Nový asfalt získaly některé ulice v Rybárnách.

„Díky zastávce se výrazně zlepšila dopravní obslužnost, přecházení rušné ulice je teď bezpečnější. Přístup do celé místní části je snadnější a pohodlnější,“ dodal starosta Blaha.

Úprav se dočkal i protější levý břeh řeky Moravy. Svatojiřské nábřeží navazující na most prošlo rozsáhlou přestavbou. Díky tomu se řidičům podstatně ulehčí výjezd z nábřeží na hlavní tah, dosud se totiž před vytíženou křižovatkou tvořily kolony čekajících aut. Nyní je tu nově samostatný odbočovací pruh pro každý směr, na Staré Město i do centra Hradiště.

Náklaďáky s kamením prověřily „Golden Gate“ u Napajedel. Most má sloužit sto let

Stavební práce si vyžádaly řadu dopravních omezení a komplikací. „Občanům, řidičům, podnikatelům a zejména obyvatelům Rybáren patří velké poděkování. Uvědomujeme si, že situace byla místy velmi náročná, a to nejen pro řidiče, ale také pro cyklisty a pěší,“ uzavřel starosta Blaha.

Celková cena opravy mostu byla téměř 57 milionů korun. Dalších 8,6 milionu stála rekonstrukce Svatojiřského nábřeží.

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod Jedlovou.Byly dovezeny i stánky.Začala stavba vánočního trhu, který začne 29.11.2025.

vydáno 25. listopadu 2025  8:32

