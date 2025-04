Červenou barvou připomíná slavný Golden Gate Bridge v San Francisku. Řidiči se po něm poprvé projedou na konci letošního roku.

„Ocelový oblouk montujeme nadvakrát: z pravého a z levého břehu. Momentálně probíhá montáž z pravého břehu,“ hlásil ráno stavbyvedoucí ze společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby Ondřej Kubíček.

„Ocelový oblouk zkompletujeme, po jeho osazení ho budeme věšet na táhla. Po zavěšení budeme betonovat spřeženou desku mostovky,“ předestřel.

Netradiční ocelová konstrukce

Deska bude jednotná pro celou šířku mostu a spotřebuje se na ni více než 1 000 metrů krychlových betonu. Další práce budou navazovat. Kromě sytě červené barvy je most unikátní i jinak.

„Netradiční je také ocelová konstrukce v plné šíři dálnice, která bude společná pro oba jízdní směry. Obvykle stavíme mosty pro každý směr zvlášť, tedy pravý a levý,“ vysvětlil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Směrové pruhy na mostě budou od sebe odděleny konstrukcí ocelového oblouku a závěsů, na kterých je zavěšený ocelový trám spřažený s betonovou deskou,“ doplnil.

Netradiční technické řešení silničáři zvolili také s ohledem na nebezpečí povodní na řece Moravě, kde hladina může velmi rychle stoupnout až o čtyři metry. To je také jeden z důvodů, proč most nestojí na pilířích. A šlo i o to, aby nebyla omezována lodní doprava na Moravě.

Na mostě bude protihluková stěna, která má ochránit obyvatele Napajedel. Další úsek dálnice D55 do Babic by měli silničáři začít stavět v roce 2026. Po jeho dokončení se bude po této dálnici jezdit z Hulína do Bzence, v dalších letech až na dálnici D2 u Břeclavi.