Na most ve Valašském Meziříčí už vyjela auta, chodci si ještě musí počkat

Pod mostem je pouze jeden ohraničený průchod. V podstatě jde stále o staveniště. Nicméně klíčové je, že silniční provoz může opět fungovat bez omezení.
„Jsem rád, že jsme mohli symbolicky otevřít šampaňské a most začal znovu fungovat. Pro město je to klíčová dopravní tepna,“ zdůraznil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.
Most leží na silnici I/57, která město protíná. Současně slouží jako tranzitní trasa pro dopravu ve severojižním směru. Denně po ní projede téměř 20 tisíc aut.
Sedm měsíců ale přes most žádné neprojelo. Čekalo se, že kvůli jeho uzavření nastane dopravní kalamita. Situace ale nebyla tak špatná, i když k ideálu měla daleko.
„Vždycky, když zavřeme silnici I. třídy, zvlášť na Valašsku, kde všechna doprava vede po jedné silnici, je to komplikace,“ zmínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
„Tady to byla komplikace hlavně pro nákladní dopravu, která měla velkou objížďku. Jezdila ze severu přes Přerov, Otrokovice, Zlín,“ připomněl Chudárek.
Díky otevření mostu by mělo ubýt kamionů na hlavním tahu z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Současně se ale zase vrátí do Valašského Meziříčí, což už registrují i řidiči, kteří do města přijíždějí.
„Z Vizovic do Meziříčí jsem jel celou dobu za polským kamionem, takže jsem cestou počítal minuty zdržení. Nákladní auta jsou vidět v obou směrech. Doprava na hlavním tahu mimo města se zpomalila,“ popsal situaci jeden z šoféru.
„Vidíme, že tady začínají jezdit kamiony se zahraničními státními poznávacími značkami, takže je jasné, že i navigace začínají tranzitní dopravu vést přes Valašské Meziříčí,“ potvrdil Stržínek.
Obchvat se má stavět v roce 2028
Od tranzitu pomůže městu až plánovaný obchvat, na který silničáři konečně získali územní rozhodnutí. Stavět by ho mohli v roce 2028, pokud při povolovacím procesu nenastanou komplikace.
„Pro komfortní a bezpečnou jízdu po městě potřebujeme dostat kamionu mimo hlavní cestu na obchvat. To je úkol číslo jedna,“ konstatoval Stržínek.
Pokud jde o opravovaný most, tak osobní auta mohla jezdit po nedalekém starém mostě přes řeku, případně po delší objízdné trase kolem vlakového nádraží.
„Doprava se teď vrací zpátky do původních kolejí, silnice I/57 začíná tepat frekvencí bezmála 20 tisíc aut denně. A jak zhoustne doprava v centru, tak se uleví objízdným trasám, po nichž osobní auta během rekonstrukce jezdila,“ poznamenal Stržínek.
Silničáři začali most opravovat v březnu, v květnu ho úplně uzavřeli. Rekonstrukce téměř 50 let starého mostu byla nutná.
„Provedli jsme kompletní sanaci podpěr, zesílili hlavní betonovou desku, takzvanou mostovku, udělali nové izolace, zábradlí, chodníky a živičné povrchy,“ shrnul Chudárek.
Původně čtyři pruhy, teď jen dva
Všechny práce za zhruba 50 milionů korun mají být hotové do Vánoc, pak budou moci po mostě lidé i chodit. Silničáři ho původně chtěli otevřít dříve, ale technické komplikace práce protáhly o dva měsíce.
Z technického hlediska jde o raritní a složitou dopravní stavbu. „Vzhledem k tomu, že jsme vyměňovali ložiska a mostní závěry, museli jsme celý most zvednout. Proto jsme na něho nemohli pustit provoz ani po jedné polovině,“ vysvětlil Chudárek.
Navíc jde o takzvanou předpjatou konstrukci, které se dělávali v 80. letech. Kromě železné výztuže jsou v betonové desce mostu i lana, která se napínají a tím ji mírně prohýbají. Deska není rovná a vytváří velmi mírnou klenbu, díky čemuž může být tenčí.
Most měl původně čtyři jízdní pruhy, teď má jen dva. „Z obou stran mostu je okružní křižovatka, která má jen dva pruhy, tak je také dvoupruhový. Bude na něm prostor i pro cyklostezku a chodník,“ dodal Chudárek.