Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Vážná nehoda se stala na hlavním silničním tahu ze Vsetína směrem k hraničnímu přechodu Brumov-Bylnice na Zlínsku po 15:00.
„V uvedeném úseku se střetlo osobní vozidlo s motocyklem, na kterém jel řidič se spolujezdkyní. I přes veškerou snahu záchranářů se jim bohužel nepodařilo pomoci a oba na místě podlehli svým zraněním,“ uvedla mluvčí.
Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče osobního auta negativní. „Okolnostmi této tragické události se zabývají zlínští kriminalisté,“ doplnila Trnková.
Silnice I/57 je páteřní komunikací spojující Opavu, Fulnek na Novojičínsku, Nový Jičín, Valašské Meziříčí na Vsetínsku a Vsetín s ukončením na hranici se Slovenskem. Po dobu její uzavírky policisté odkláněli dopravu přes Lačnov na Vsetínsku a dále do Valašských Klobouk na Zlínsku.
Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně jsou podle dostupných informací šestou a sedmou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Za celý loňský rok zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.
