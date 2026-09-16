Motocyklista nepřežil v úterý v podvečer na Vsetínsku srážku s dodávkou

Autor: ČTK
  8:31aktualizováno  8:31
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Motocyklista nepřežil v úterý na Vsetínsku srážku s dodávkou. Vážná nehoda se stala krátce po 17:30 na vytížené silnici l/35 mezi Zašovou a Zubřím. Motocyklista se srazil s dodávkou u odbočky na Střítež nad Bečvou. Při střetu utrpěl muž na motorce vážná poranění, kterým na místě podlehl, uvedl na webu policejní mluvčí Petr Jaroš. Nikdo další při nehodě zranění neutrpěl, napsal na sociální síti mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

Silnice byla po dobu záchranných prací a vyšetřování po většinu času částečně průjezdná. "Přesto bylo nutné na několik desítek minut ji zcela uzavřít. Stejně jako přilehlou železnici, na které musel být provoz přerušen v podstatě ihned po nehodě," uvedl Jaroš. Podle hasičů byla při nehodě poškozena světelná signalizace, proto dočasně nejezdily vlaky.

Přesnou příčinu tragické havárie a další okolnosti, které jí předcházely, zjišťují vsetínští dopravní policisté a kriminalisté. Motocyklista je podle dostupných údajů 18. obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni při nich v regionu podle oficiálních policejních statistik zemřelo 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.

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