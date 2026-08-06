Motoristé budou ve Zlíně ve volbách kandidovat společně se Svobodnými

Vládní Motoristé budou ve Zlíně v komunálních volbách kandidovat společně se Svobodnými. Lídrem kandidátky bude Martin Matela za Motoristy. Druhé místo na kandidátní listině obsadil lídr Svobodných Jiří Procházka. ČTK to dnes sdělili zástupci Motoristů. V říjnových komunálních volbách ve Zlíně se utká devět politických stran a hnutí, stejně jako před čtyřmi lety.
Za cíl si Motoristé spolu se Svobodnými před volbami kladou celkový rozvoj krajského města. Hlavním tématem kampaně je podle jejich zástupců investování do všech místních částí, jsou proti upřednostňování centra Zlína. "Město musí fungovat jako jeden spolehlivý celek. Není možné, aby se investice soustředily pouze do centra, zatímco přilehlé městské části zůstávají na druhé koleji. Malenovice, Chlum, Salaš, Kudlov i ostatní části Zlína si zaslouží stejnou péči, podporu a kvalitní občanskou vybavenost," uvedl Matela.
Podle Procházky usilují Motoristé a Svobodní svým spojením na kandidátce ve Zlíně o odpovědnou pravicovou politiku. "Chceme Zlín, který podporuje své místní živnostníky, nevytváří nesmyslné překážky pro občany a nakládá s městským rozpočtem zodpovědně a transparentně," uvedl Procházka. V roce 2022 Motoristé ani Svobodní ve Zlíně nekandidovali.
Letošní komunální volby budou 9. a 10. října. Termín pro odevzdání kandidátek skončil v úterý. Nejpozději 22. srpna rozhodne úřad o jejich registraci, případně o odmítnutí kandidátky.
Post primátora chce ve Zlíně obhájit Jiří Korec, který je lídrem kandidátky ANO. V čele kandidátky ODS bude náměstek primátora Miroslav Chalánek. Lidovci, TOP 09 a Nestraníci vytvořili koaliční kandidátku Společně pro Zlín, jejímž lídrem bude bývalý poslanec, nynější zastupitel Zlína a předseda krajského výboru lidovců Aleš Dufek (KDU-ČSL).
Lídrem kandidátky hnutí Zlín 21 opět bude podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. V čele kandidátky STAN je kariérní poradkyně, lektorka a předsedkyně spolku Inspirace Zlín Věra Stojar. Lídrem společné kandidátky Zlín Srdcem a Pirátů bude městský radní Jiří Robenek, SPD bude mít v čele kandidátky lékaře Lubomíra Nečase.
Hnutí ANO získalo před čtyřmi lety ve Zlíně 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů v 41členném zastupitelstvu. Druhý skončil Zlín 21 se sedmi mandáty, třetí ODS získala sedm křesel, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele má stejně jako KDU-ČSL a TOP 09 i hnutí STAN, které bylo šesté, a Piráti, kteří byli na sedmém místě. Hnutí ANO vytvořilo ve Zlíně koalici s ODS, lidovci a Piráty, v opozici jsou hnutí Zlín 21, SPD a STAN.