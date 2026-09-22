Muž na Zlínsku napadl souseda a policistům vyhrožoval smrtí, skončil v cele

Muž v obci na Zlínsku podle policie v uplynulém týdnu slovně a fyzicky napadl souseda. Policistům, kteří přijeli spor do areálu jedné z firem urovnat, následně vyhrožoval smrtí. Kriminalisté muže obvinili z nebezpečného vyhrožování, výtržnictví, násilí proti úřední osobě a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. V případě odsouzení mu hrozí až čtyři roky vězení, uvedla dnes na webu policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Dvojice mužů měla podle policistů dlouhodobé neshody. "Muž v areálu firmy po předchozí konzumaci alkoholu vyčetl svému sousedovi, že mu zničil manželství a pouští pod jeho bytem hlasitou hudbu, kvůli které nemůže spát. Když se napadený snažil z místa odejít a situaci uklidnit, útočník ho chytil za rameno a začal mu vyhrožovat fyzickou likvidací i ublížením zvířatům. Přitom ho udeřil pěstí do hrudníku," uvedla Kozumplíková.
Svědkyně incidentu podle ní dostala z nepředvídatelného chování muže strach a přivolala policii. "Ani po příjezdu policistů z Otrokovic se však situace neuklidnila. Muž s nimi odmítal spolupracovat, nechtěl prokázat svou totožnost a ignoroval všechny výzvy. Policisté agresora, který se choval jako smyslů zbavený, zpacifikovali, ale ani poté se neuklidnil a stále vyhrožoval smrtí všem přítomným," uvedla mluvčí. Agresor tedy skončil v policejní cele.