Muž obžalovaný z loňského úmyslného zapálení baru ve Zlíně zůstane ve vazbě

Třicetiletý Daniel Kratochvíl obžalovaný z loňského úmyslného zapálení baru ve Zlíně zůstane ve vazbě. Při dnešním vazebním zasedání, které se konalo formou videokonference, o tom rozhodla zlínská pobočka brněnského krajského soudu. Podle senátu trvá riziko, že by se muž při propuštění na svobodu mohl pokusit o útěk, případně by mohl opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán. Obžalovaný si proti rozhodnutí podal stížnost, zabývat se jí bude vrchní soud, řekl ČTK předseda senátu Pavel Dvorský.
"Vazební důvody zůstávají stále stejné," uvedl Dvorský. Kauzu začal krajský soud v hlavním líčení projednávat letos v lednu. Před nedávnem však věc kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti soudkyně Ivety Šperlichové převzal právě senát soudce Dvorského. Případ kvůli tomu bude podle něj nutné v hlavním líčení projednávat od začátku. Znamená to mimo jiné oddálení vynesení rozsudku.
Podle obžaloby Kratochvíl bar zapálil úmyslně. Za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci mu hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění. Obžalovaný se hájí tím, že od rána až do pozdního večera v den, kdy podle obžaloby odpoledne bar zapálil, si nic nepamatuje. Tvrdí, že byl pod vlivem alkoholu, drog a léků a ve špatném psychickém stavu.
Incident se stal 28. ledna 2025 odpoledne. Ještě předtím si Kratochvíl podle státního zástupce Martina Malůše koupil benzin, kanystr s ním ukryl do tašky a přinesl do baru. Uvnitř podle obžaloby kanystr zapálil a hodil směrem ke dveřím do skladu. Tam se nacházel barman, který u soudu uvedl, že před žhářským útokem Kratochvíla z baru vykázal a jako jeho pachatele ho poznal. Požár se rychle rozšířil, prostor se zaplnil toxickým kouřem. Barmanovi se podle žalobce podařilo prorazit sádrokartonovou stěnu a otvorem utéct. Utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou a nyní podle znalce trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Nikdo další zraněný nebyl.
Znalci u Kratochvíla shledali disociální poruchu osobnosti projevující se neschopností akceptovat sociální normy, agresivitou, absencí pocitu viny a soucitu. Že by trpěl ve vztahu ke dni, kdy bar vyhořel, ztrátou paměti, však považují za nepravděpodobné, byť byl v té době pod vlivem návykových látek.