Muž obžalovaný ze zneužití dívky ve Zlíně trpí podle znalkyně hebefilií

Autor: ČTK
  12:31aktualizováno  12:31
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Muž obžalovaný z pohlavního zneužití čtrnáctileté dívky ve Zlíně trpí podle znalkyně hebefilií, tedy sexuální náklonností k dospívajícím dívkám. U krajského soudu dnes uvedla, že je nebezpečný pro společnost. Osmačtyřicetiletý muž podle obžaloby předloni zneužil silně opilou dívku, kterou si pozval do bytu. S dívkou byly i dvě starší kamarádky, které ji u neznámého muže nechaly samotnou. Muži hrozí až 12 let vězení, vinu odmítl.

Obžalovaného podle znalkyně přitahují dospívající dívky i přesto, že měl v minulosti možnost sexuálního kontaktu se svojí dospělou partnerkou. "Opakovaně vyhledával kontakty s nezletilými dívkami," řekla znalkyně. Považuje za nutné, aby muž absolvoval ústavní sexuologickou léčbu. "Nemá náhled na patologii svého jednání, které bagatelizuje a racionalizuje," uvedla dále znalkyně.

Opilou a pozvracenou dívku a její dvě kamarádky muž podle státní zástupkyně Renaty Bártkové potkal předloni v březnu v trolejbusu, načež jim navrhl, aby šly k němu domů. U soudu dnes vypovídala jedna z těchto kamarádek. Muž podle ní tvrdil, že je doktor. Muži řekla, že slaví osmnáctiny, další kamarádka podle ní sdělila, že je jí 19. Připustila však, že o věku dívky, kterou u muže v bytě nechaly, lhala. "Řekly jsme, že jí je 17," uvedla svědkyně. Na policii však dříve vypověděla, že muži už v trolejbuse řekly, že nejmladší dívce je 14 let.

S kamarádkou, která v bytě zůstala, prý na druhý den ráno mluvila telefonicky. "Zavolala, že pán ji znásilnil. Mám pocit, že dvakrát," doplnila svědkyně.

Obžalovaný už dříve uvedl, že mu dívky doprovázející opilou kamarádku řekly, že jim je 18 let. Tvrdil, že pokud by znal skutečný dívčin věk, k sobě do bytu by ji nevzal. Několikrát zopakoval, že pohlavní styk s ní neměl, došlo pouze na hlazení a líbání. "Několikrát jsem se jí ptal, jestli můžu, jestli jí to nevadí. Odpověděla, že nevadí," řekl muž. Z dnešního pokračování hlavního líčení se omluvil.

Podle obžaloby muž dívku v noci dvakrát svlékl, osahával ji a dával si její ruku na penis. Ve druhém případě jí podle státní zástupkyně penis také zasunul do vaginy. Žalobkyně přitom vychází z výpovědi dívky na policii, jejíž videozáznam dnes soud přehrál.

"Ležela jsem úplně nahá na posteli a ten pán mě osahával," uvedla k prvnímu intimnímu kontaktu dívka. Kolem čtvrté hodiny ráno se mužem nechala odvézt ke kamarádce, která jí však neotevírala. Poté se s obžalovaným, kterému prý mezitím řekla, že je jí 14 let, vrátila do jeho bytu. "Lehla jsem si na postel, vzala jsem si peřinu. Měla jsem na sobě oblečení. Doufala jsem, že mě nechá na pokoji. Pak, třeba za deset minut, začal mě zase osahávat. Byl sex, už si to pamatuju," řekla dívka.

Počínání dívky, která se nebránila a neutekla, považuje znalec z oboru psychiatrie za běžnou reakci vzhledem k jejímu fyzickému a psychickému stavu i věku. Nebyla podle něj schopná sdělit svůj nesouhlas. Muž podle znalce musel bezpečně poznat, že je dívka bezbranná. "Vědomě zneužil její bezbrannosti," řekl dnes znalec.

Zatímco v případě sexuálního útoku a pohlavního zneužití obžalovaný vinu popírá, v další části případu, který soud projednává, se doznal. Týká se to výroby dětské pornografie a dalších souvisejících přečinů v případě 21 nezletilých dívek, které muž mezi lety 2020 až 2024 kontaktoval přes internet a přiměl je, aby mu před webkamerou pózovaly nahé.

Hlavní líčení dnes senát zlínské pobočky brněnského krajského soudu odročil na 23. října. Zaznít by měly závěrečné řeči a zřejmě i rozsudek.

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