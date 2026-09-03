Muzeum ve Zlíně získalo boty norského automobilového závodníka Ostberga

Autor: skc
  16:02aktualizováno  16:02
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Boty automobilového závodníka Madse Ostberga je novým přírůstkem sbírky obuvi, kterou spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. (srpen) | foto: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín

Patří k největším ve střední a východní Evropě. Sbírka obuvi, kterou spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, se neustále rozrůstá a nyní ji rozšířil další zajímavý pár. Vyroben byl jako ocenění norského automobilového závodníka Madse Ostberga, který si měl při loňském ročníku Barum Czech Rally Zlín odbýt třístý start své kariéry.

„S touto myšlenkou přišel WRC promotér FIA mistrovství Evropy v rally. Přál si pro jubilejní start norského jezdce na Barumce připravit dárek se silným vztahem ke Zlínu, a přitom bez brandu Barum rally, aby se jednalo o neutrální dárek od promotéra šampionátu,“ uvedl ředitel Barumky Jan Regner.

Expozice Princip Baťa ve Zlíně. Uvidíte tam i boty z křečka nebo z pneumatiky

Ostberg nakonec na zlínské rally v roce 2025 chyběl, protože jeho spolujezdec nemohl startovat. Dárek tak obdržel až na rally v Chorvatsku.

Boty značky Botas a Belleder byly vyrobeny ve dvou vyhotoveních. Jeden pár obuvi s Ostbergovým podpisem převzalo zlínské muzeum v rámci letošní Barum Czech Rally Zlín. Jsou vystaveny v expozici Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost.

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„V naší sbírce máme zdokumentovánu celou řadu zajímavých modelů, od baťovských plimsolek a trampek přes bruslařské i lyžařské boty až k obuvi pro basketbalisty Shaquilla O'Neala a Alexandra Sizoněnka nebo souboru obutí pro české olympioniky z roku 1992 a 1994, které vyrobil Svit Gottwaldov,“ sdělil historik muzea Michal Hainrich.

„Obuv s Ostbergovým podpisem je tak krásným pokračováním této řady,“ dodal.

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