Říká o sobě, že je „absolutní hobík“. Jeho sbírka je ale tak bohatá a vzácná, že vydala na obsáhlou výstavu. Pro samotného Petra Bílka je navíc vzácnou příležitostí vidět své sběratelské skvosty pohromadě.

„Každý si myslí, že výtisky mám doma. Není to tak, jsou uložené v depozitáři, v adekvátním prostoru. Ale všechny mi samozřejmě prošly rukama, všemi jsem listoval, pročítal,“ potvrdil Bílek.

Historické herbáře objevil náhodou zhruba před 17 lety. Předtím sbíral zahradnickou odbornou literaturu z první republiky a rozšiřoval tak knihovnu po svém otci, také zahradníkovi.

Současně jej zajímaly i staré české tisky, například bible nebo jiné knihy z 16. a 17. století. Když pak objevil druhé vydání herbáře italského botanika Mattioliho z roku 1596, byla z toho nová vášeň.

Pietro Andrea Mattioli byl italský lékař, botanik a humanista. Herbář, který poprvé vydal v roce 1544, byl pro rozvoj botaniky a názvosloví rostlin zcela zásadní knihou.

V dalších letech jej rozšiřoval, a když pak přišel do Prahy jako osobní lékař Ferdinanda Tyrolského, vydal u Jiřího Melantricha první český překlad ještě rozšířenějšího Herbáře. To bylo v roce 1562.

Do starých tisků se zamiloval

Druhé vydání od Daniela Adama z Veleslavína vyšlo v roce 1596. A to Bílkovi učarovalo. „Byl to první starý tisk tohoto druhu, který se mi dostal do ruky. Objevil jsem ho na nějaké online burze, kde běžně nebývají. Zalíbilo se mi to a říkám, že jsem se zamiloval. Tím to začalo,“ přiblížil sběratel.

„Tehdy to pro mne bylo absolutně nové, ale zjistil jsem, že díky internetu a zahraničním aukcím se na trhu občas sehnat dají. Dnes už mě většina aukčních domů obesílá pozvánkami na aukce. Vždy je to ale otázka štěstí a ceny,“ poukázal.

Mattioliho herbář přináší kromě názvů a popisu rostlin také jejich využití v lékařství včetně léčebných postupů. Kniha byla vydávána opakovaně a některé informace z ní platí dodnes. Zároveň byla bohatě ilustrovaná pomocí dřevořezeb.

Dosud vyšlo zhruba 50 různých vydání v pěti jazycích – němčině, češtině, italštině, francouzštině a latině. Bílek má ve své sbírce 44 vydání včetně obou dvou českých. V Kroměříži je k vidění téměř stovka exemplářů, některá vydání jsou vystavená ve více exemplářích.

„Snažím se získat každý výtisk. V jednom případě jsem prodal ten, který jsem už měl a nechal si nově objevený. Připadl mi lepší. Ale dnes mě to mrzí a už bych to neudělal. Když vidíte více exemplářů, vidíte jejich rozmanitost a bohatost ilustrací. Velká část z nich jsou také ručně kolorované,“ přiblížil Bílek.

Obchodní knihy rozebírají, aby vydělali víc

Prodejci, od kterých herbáře získává, jsou většinou obchodníci. Od jednoho nakupoval knihu po jednotlivých listech v průběhu dvou let. Restaurátorce se pak podařilo z nich znovu vyrobit knihu.

„Osudem těchto knih s hezkými ilustracemi je, že je někdo koupí, rozebere na listy a postupně prodává, bohužel tak získá více peněz. Ale napojil jsem se i na jednoho staršího sběratele v Itálii a od něj jsem získal pár krásných věcí. Například originální dřevořezový štoček, použitý při tisku některých vydání Mattioliho herbáře. Poprvé jej použil Mattioli u českého vydání v roce 1562 u Jiřího Melantricha,“ prozradil.

Komentovanou prohlídku unikátní výstavy chystá muzeum na pátek 22. srpna od 16 hodin. Výstavou provede majitel sbírky Petr Bílek.