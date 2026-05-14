Muzeum Kroměřížska připomíná výstavou osobnost orientalisty Jana Rypky

Muzeum Kroměřížska připomíná dnes otevřenou výstavou osobnost světově uznávaného orientalisty Jana Rypky (1886 - 1968). Kroměřížský rodák byl zakladatelem české školy orientalistických studií. Výstava s názvem Íránský poutník zpátky doma představuje jeho životní příběh, vědeckou práci i osobní vztah k zemím Blízkého východu, sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Malá.
Návštěvníci se budou moci seznámit s Rypkovým dětstvím v Kroměříži, studiem na místním gymnáziu i následným odchodem do Vídně, kde se začal systematicky věnovat orientalistice. Tam se také podle muzejníků formoval jeho zájem o perský, turecký a arabský jazyk, který později rozvinul při svých zahraničních pobytech. Velký vliv na Rypkův život měla v roce 1921 první cesta do Istanbulu.
"Výstava přibližuje také jeho bohatou profesní dráhu spojenou s Orientálním ústavem, Univerzitou Karlovou a Československou akademií věd. Rypka se významně podílel na budování československé orientalistiky, stál u zrodu odborného časopisu Archiv orientální a svými publikacemi i přednáškami přispíval k šíření poznání o kulturách Turecka a Íránu. Stal se významným překladatelem z perštiny i turečtiny," uvedla kurátorka Markéta Mercová. Výstavu připravila s kolegou Martinem Janákem.
Vedle vědecké činnosti se lidé mohou rovněž seznámit s Rypkovým osobním životem, zejména jeho manželstvím. "Součástí výstavy je také více než sto předmětů z Rypkovy pozůstalosti, které dokumentují jeho sběratelskou vášeň i fascinaci Orientem. Návštěvníci uvidí obrazy od významných českých malířů, čínský porcelán, íránskou nebo tureckou keramiku, drobné dekorativní předměty, miniaturní výtisk koránu v kovovém pouzdře nebo hedvábný ručně malovaný závěs z Isfahánu," uvedl Janák.
Muzeum neopomenulo ani Rypkovu vědeckou práci po roce 1948, kdy se podílel na vzniku Československé akademie věd a pokračoval ve výzkumu tureckých a perských textů. "Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Dějiny perské a tádžické literatury, které se dočkaly i zahraničních vydání. Za svou práci získal řadu ocenění doma i v zahraničí," doplnila Malá.
Výstava potrvá do 1. listopadu. Součástí doprovodného programu jsou její komentované prohlídky s oběma kurátory naplánované na 28. května a 11. června. Zájemci budou moci zavítat také na přednášky s odborníky z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR nebo Národního památkového ústavu v Kroměříži. Muzeum připravuje i edukační program pro školy.