Muzeum Kroměřížska vystaví část pokladu stříbrných mincí z 10. a 11. století

Muzeum Kroměřížska vystaví část pokladu raně středověkých stříbrných mincí a také slitků, z nichž se vyráběly. Pocházejí z konce desátého století, a především z 11. století. Poklad se v minulosti našel u Šelešovic na Kroměřížsku. Obsahoval 342 mincí, dva drobné úlomky šperku a dále množství slitků. Celková hmotnost stříbra v pokladu dosahovala téměř 1,5 kilogramu, řekla dnes novinářům archeoložka muzea Petra Hnilová.
Zájemci si více než třetinu nalezených mincí a část slitků prohlédnou ve stálé expozici muzea věnované historii Kroměříže a jejího okolí. Poklad pochází z období přemyslovského knížete Břetislava I. "Téměř všechny české a moravské ražby jsou Břetislava I., ale máme tady i řadu zahraničních mincí. Jsou tady mince z Bavorska, ze Saska, z Frank, ale také anglické ražby. A jedna pravděpodobně - je poměrně setřelá, takže není úplně určitelná - je i italská ražba," řekla Hnilová.
Poklad se našel v blízkosti staré obchodní stezky spojující dolní a střední Pomoraví. "Téměř vždycky ukrytí peněz, obzvláště podél stezek, souvisí s nějakým nebezpečím," uvedla archeoložka. Zmínila například válečné události nebo počínání lapků. Nalezení pokladů přitom znamená, že člověk, který si peníze schoval, už se pro ně později nevrátil.
Některé z mincí objevených u Šelešovic jsou ohnuté, jiné mají zářezy. "Je to doklad toho, že se zkoušela i ryzost mince, protože nebylo samozřejmostí, že stříbrné mince jsou čistě stříbrné. Sám panovník obměňoval mince a samozřejmě každá nová emise měla míň stříbra. Tím pádem kníže na tom vydělával," řekla Hnilová.
Objevy pokladů raně středověkých mincí podle ní nejsou běžné. Z okolí Kroměříže jsou však kromě Šelešovic známé podobné nálezy ještě z Němčic u Holešova na Kroměřížsku a z Kojetína-Popůvek na Přerovsku. Kdy a za jakých okolností se poklad u Šelešovic našel, přitom muzejníci nevědí. Muzeum jej získalo od České numismatické společnosti, která jej nabyla z pozůstalosti. "Bližší okolnosti bohužel neznáme," doplnila archeoložka.
Stříbrné mince a slitky zájemci v hlavní budově muzea na kroměřížském Velkém náměstí uvidí od konce dubna. Oficiální představení pokladu veřejnosti je naplánované na 22. května, kdy bude součástí Muzejní noci. Muzeum předpokládá, že vystavený zůstane nejen letos, ale také v příštím roce.