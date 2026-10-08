Muzeum Kroměřížska vystavuje fotografie Jaroslava a Kláry Stojaníkových

Muzeum Kroměřížska vystavuje ode dneška fotografie Jaroslava a Kláry Stojaníkových. Otec s dcerou představují návštěvníkům díla, v nichž se setkávají nečekané obrazové postupy, analogová fotografie i práce s atmosférou. ČTK to sdělila mluvčí muzea Martina Malá. Oba autoři jsou výrazně spojeni s kroměřížským fotografickým a výtvarným prostředím.
Výstava je pojmenovaná Nechtěné fotografie a jiné věci. "Název odkazuje na fotografie, které původně vznikaly jako špatně exponované a neustálené. Po vhození do odpadní misky nekontrolovatelně pokračoval chemický proces a z toho vznikaly podklady pro novou tvorbu," uvedl Stojaník, který si pokažených snímků začal všímat. Postupně je ukládal do archivu, po čase z nich vytvářel nové, originální obrazové kompozice. Vznikl tak soubor, který je společným dílem obou autorů.
Podobně osobitý přístup má i Stojaníkova dcera Klára. "Ve svých fotografiích deformuje obraz, potlačuje pozadí a vytváří atmosféru, která může působit snově, tajemně až hororově. Věnuje se především portrétům, které zachycují člověka a jeho okamžité vnitřní rozpoložení. Její fotografie vznikají klasickým analogovým procesem a následně jsou zpracovávány historickou technikou kyanotypie, známou jako modrotisk," uvedla Malá.
V roce 1987 založil Stojaník v Kroměříži první soukromý fotoateliér, kde se později setkala jeho profesní cesta s dcerou Klárou. Výstava, která potrvá do 3. ledna, tak podle zástupců muzea není jen přehlídkou fotografií, ale také ukázkou společné rodinné tradice a tvůrčího dialogu dvou generací.