Muzeum luhačovického Zálesí v Luhačovicích představí umělecké ptačí budky

Muzeum luhačovického Zálesí v Luhačovicích na Zlínsku připravilo výstavu Dny ptačího zpěvu. Představí originální umělecké ptačí budky. Luhačovický okrašlovací spolek Calma je ve spolupráci s muzeem instaluje od roku 2013 na lázeňské Trase uměleckých ptačích krmítek a budek. V muzeu budou budky, které ještě nebyly umístěny v terénu. Výstava začne v pátek 1. května, potrvá do 5. července, sdělila ČTK zástupkyně muzea Blanka Petráková.
Vystaveny budou budky od Františka Petráka, Radima Hankeho či Iva Nimrichtera. "Jeden z nejnovějších přírůstků nám věnovala brněnská virtuální Osada u Bobra, která si na 16:00 připravila krátký skeč Tažní holubi se vracejí, v podobě ornitologicko dramatické koláže zpěvu a tance. Součástí vernisáže je i degustace míchaného nápoje s názvem Výkřik sojky," uvedla Petráková. Kromě ptačích budek budou na výstavě i dřevění polychromovaní ptáčci od lidového řezbáře Josefa Macečka.
Muzeum regionu Valašsko připravilo na víkend ornitologické vycházky. V sobotu se akce Vítání ptačího zpěvu uskuteční v okolí Choryňských rybníků, v neděli v Panské zahradě v centru Vsetína. Zájemce provede ornitolog muzea Zdeněk Tyller, sdělil dnes ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík.
Sraz účastníků bude v sobotu v 09:00 u vlakového nádraží ve Lhotce nad Bečvou. "Uděláme si příjemnou procházku, poslechneme si hlasy ptáků žijících v dané oblasti, některé jedince si prohlédneme a také si povíme zajímavosti o jejich životě a významu pro člověka. Připravena bude i ukázka odchytu a kroužkování ptáků," uvedl Tyller.
Stejný program bude v neděli ve Vsetíně. "Sejdeme se v 09:00 u vstupu do Panské zahrady od náměstí Svobody. Následně absolvujeme trasu parkem a případně i kousek podél řeky Bečvy," uvedl ornitolog. V případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší. "Nějaký drobný deštík nás ale samozřejmě neohrozí. Pokud si nebudete jisti, zda vyrazit či ne, můžete se dotázat na telefonním čísle 775 284 222," uvedl Tyller.