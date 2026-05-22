Muzeum map Zlín oslaví dva roky od otevření komentovanou prohlídkou

Muzeum map Zlín si na konci května připomene dva roky od otevření. Příští týden v úterý nabídne návštěvníkům komentovanou prohlídku expozice Vojenská mapování v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s jejím autorem Zdeňkem Kučerou. Muzeum v prvním roce fungování navštívilo zhruba 2000 lidí, ve druhém roce jich bylo asi 3000, řekla dnes ČTK správkyně muzea Hana Vondrášková.
Vojenská expozice se zaměřuje na období let 1760 až 1950 a mapuje vývoj kartografie očima vojenských stratégů a armádních špiček. Návštěvníci uvidí originály map z prvního, druhého i třetího vojenského mapování. Unikátem je Petrografická mapa Litoměřického kraje od Franze Ambrosia Reusse z roku 1793, uvedla Vondrášková.
"Komentovaná prohlídka představuje neopakovatelnou příležitost, jak nahlédnout do zákulisí vzniku expozice a vojenské historie, protože jde o jediné autorské provázení, které je pro veřejnost k této výstavě naplánováno," uvedla Vondrášková. Lidé si mohou místo rezervovat na e-mailu: info@muzeummap.cz nebo telefonicky na čísle 601 502 312.
Podle Kučery není v silách jedné osoby představit při komentované prohlídce dopodrobna všechny exponáty. Proto bude přednáška zaměřena na první vojenské mapování v 60. až 80. letech 18. století. "Představeny budou mapy odvozené z prvního vojenského mapování - Reymannovy topografické mapy, Kreibichovy krajské mapy, nejstarší geologické mapy - Reussové, Jirasek. Pokud zbyde čas, stručně pohovořím i o ostatních vojenských mapováních," uvedl autor. Nebudou chybět informace o vojenském mapování Zlínska.
Muzeum, jehož zřizovatelem je spolumajitel kartografického vydavatelství SHOCart Milan Paprčka, přibližuje návštěvníkům kartografii, geografii i historii. "Po vzoru baťovců jsem přesvědčený, že každá firma by kromě svých služeb a daní měla dát společnosti i něco navíc. Trochu ji i vzdělat a rozšířit poznání," uvedl Paprčka. Rostoucí návštěvnost muzea podle něj svědčí o tom, že se to podařilo.
Muzeum na letošek chystá další výstavu zaměřenou na nářečí.