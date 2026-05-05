Muzeum připravilo ve vsetínském zámku výstavu Stopy lidského umu

Muzeum regionu Valašsko připravilo ve vsetínském zámku výstavu Stopy lidského umu. Je věnovaná řemeslné zručnosti našich předků a technickým zařízením používaným v 18. a 19. století, sdělil ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík. Výstava začne v sobotu 9. května, potrvá do 27. února příštího roku.
Výstava přibližuje drobné historické památky řemeslného a technického charakteru, které usnadňovaly život a práci lidem na Valašsku. "Návštěvníci se budou moci podívat, jak vypadaly stálé předindustriální provozy jako pily, sklárny či kovárny. Ukážeme jim také zařízení využívaná pouze příležitostně, třeba malé lomy nebo polní cihelny, jež vznikaly podle aktuální potřeby stavebního materiálu," uvedl kurátor výstavy a archeolog muzea Samuel Španihel.
Cílem výstavy je upozornit na historickou hodnotu technických památek i jejich význam pro utváření podoby kulturní krajiny Valašska. "Jejich původní funkce už zanikla, takže často zůstávají stranou pozornosti a mnohé z nich bohužel postupně mizí," uvedl Španihel.
Celé provozy by se do výstavních prostor zámku nevešly, na výstavě proto budou zmenšené makety, také dobové řemeslné nářadí. "K vidění budou také nerostné suroviny používané při výrobě i hotové produkty, které byly kdysi žádaným výstupem těchto provozů," uvedl Španihel.