Muzeum regionu Valašsko a další instituce ve Vsetíně připravují Vsetínskou noc

Muzeum regionu Valašsko a další organizace a instituce ve Vsetíně připravují na pátek Vsetínskou noc. Nabídne 15 stanovišť s doprovodným programem, soutěže i jízdu historickým autobusem, sdělil ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík. Akce se bude konat desátým rokem, je součástí národního Festivalu muzejních nocí.
Akce začne v 17:00 a skončí hodinu před půlnocí. "Každé stanoviště má ale v tomto rozmezí určenou vlastní otevírací dobu a nabídku programů," uvedl Koňařík. Vstup je v převážné většině zdarma.
Hlavním tématem letošního ročníku je vesmír. "U nás na zámku čeká na účastníky interaktivní výstava Vesmírná herna či oblíbené mobilní planetárium. Na hvězdárně chystáme prohlídky, zábavu s astronomickou tematikou nebo pozorování dalekohledy. Knihovna připravuje trénink astronautů, tvoření s ufony nebo vesmírnou chill zónu," uvedla koordinátorka akce Olga Méhešová z Muzea regionu Valašsko. Kino Vatra nabídne pásmo animovaných filmů pro děti a v ZUŠ Vsetín si lidé budou moci vytvořit vlastní Vesmírný song.
Okresní soud připravil prohlídky státního zastupitelství a simulovaná civilní soudní jednání, v městských lázních si lidé budou moci zaplavat za zvýhodněnou cenu, v Alcedu si vyzkoušet parkour či gymnastiku a na gymnáziu třeba zápolit v bleskovém šachu.
Na programu bude i tradiční koncert na terase před domem kultury, vystoupí kapela Tabásek & Partyja. Na zámku se představí Pěvecké sdružení valašských učitelek a sbor Lumír. "Účastníci Vsetínské noci si mohou putování městem zpestřit hned dvěma doprovodnými soutěžemi. Tradiční sbírání razítek z jednotlivých stanovišť doplní atraktivní novinka v podobě pátrací hry s mobilní aplikací Kiadu, kterou pro tuto příležitost vytvořil vsetínský programátor Petr Stodůlka," uvedl Koňařík. Městem bude jezdit od 18:00 do 21:00 historický autobus.