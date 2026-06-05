Muzeum regionu Valašsko dokončilo rekonstrukci vsetínského zámku. Čtveřice projektů ve třetí etapě obnovy zámku si vyžádala téměř 40 milionů korun, sdělil dnes ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík. Rekonstrukce památky ze 17. století, která je jednou z pěti poboček muzea, začala v roce 2014. První dvě etapy stály téměř 50 milionů.
"Mezi nejzásadnější body patřily nové depozitáře a stálá expozice, rekonstrukce elektroinstalace, repase historických oken, opětovné vybudování zámecké zdi či instalace unikátního protipožárního systému ve věži. V roce 2023 muzeum zahájilo třetí etapu, kterou vzhledem k finanční náročnosti rozdělilo do čtyř dílčích projektů," uvedl Koňařík.
Nejdůležitější byla obnova fasády zámku a vybudování výtahu do návštěvnických prostor v prvním patře. Následovala rekonstrukce zámeckého parku včetně cest a chodníků. Třetí projekt se týkal stavebních úprav zámecké terasy a poslední spočíval v obnově zeleně i nové výsadbě stromů, keřů a květin.
"Celkové náklady na všechny čtyři projekty činily 40 milionů korun. Z toho polovinu financoval náš zřizovatel Zlínský kraj a zbývajících 20 milionů jsme získali prostřednictvím dotací," uvedl ředitel muzea Tomáš Vitásek. Město Vsetín na úpravy parku navázalo rekonstrukcí chodníků kolem zámku a financovalo výměnu veřejného osvětlení v zámeckém parku.
Zámek patří i díky své poloze nad centrem města k dominantám Vsetína. Nabízí expozici o Valašsku, vyhlídku ze zámecké věže či Templářský sklípek s rytířskou hernou. Konají se tam i krátkodobé výstavy a různé akce.