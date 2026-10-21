Muzeum regionu Valašsko připravilo program pro děti na podzimní prázdniny, které budou příští týden. Akce budou v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, ve vsetínském zámku i hvězdárně. Uskuteční se ve čtvrtek 29. a pátek 30. října, sdělil dnes ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík.
V zámku Kinských si návštěvníci budou moci ve čtvrtek vyrobit ve výtvarné dílně korálkový závěs nebo větrník. V pátek se budou vyrábět stínové postavy do divadla nebo malé svítilny. "Po oba dva dny návštěvníky čeká také zábavná pátrací hra po zámku, voňavé pečení a spousta interaktivní zábavy," uvedl Koňařík.
Vsetínská hvězdárna připravila interaktivní hry, pozorování Slunce či prohlídky kopule s dalekohledy a dalšího vybavení hvězdárny. Na programu jsou i projekce animovaných filmů s vesmírným cestovatelem Paxim.
Ve vsetínském zámku bude ve čtvrtek dílna s výrobou ozdob z přírodních materiálů a pískováním, v pátek bude možné vyrobit mýdlo i březové metly. Nebude chybět pátrací hra po zámku i možnost ochutnat domácí štrúdly, pečené brambory ve slupce či chleba s domácími povidly.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo na čtvrtek 29. října tvořivou dílnu pro děti i dospělé Mák hravě. Doplněná bude komentovanou prohlídkou výstavy. Akce se uskuteční v hájence v areálu hradu ve Zlíně-Malenovicích.