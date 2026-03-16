Muzeum regionu Valašsko připravilo velikonoční programy, první bude ve Vsetíně

Muzeum regionu Valašsko připravilo velikonoční programy v objektech, které spravuje. První se uskuteční v neděli 22. března ve vsetínském zámku. Další víkend bude program v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, o týden později na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. ČTK to dnes sdělil zástupce muzea Jiří Koňařík.
Velikonoce na zámku Vsetín přiblíží lidové zvyky spojené s oslavou příchodu jara na Valašsku. "Muzeum připravuje nabitý program plný tradic, řemesel, dobrot a další zábavy s velikonoční tematikou. Dopoledne zahraje harmonikář David Dorňák. Odpolední folklorní pásmo obstará známý vsetínský soubor Vsacan," uvedl Koňařík. Návštěvníci si budou moci uplést vlastní pomlázku nebo namalovat kraslici. Cukrářky ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka upečou jidášky. Pro děti bude připravená pátrací hra i výtvarné dílny. "Tečku za celou akcí udělá tradiční vynesení Mařeny do řeky Bečvy," uvedl Koňařík.
Zámek Kinských nabídne v sobotu 28. března ukázky lidových zvyků a starých řemesel. "Ochutnáte tradiční cukroví nebo si vyrobíte sváteční dekorace a nezbytnosti k valašskému šmigrustu, tedy tatar a kraslice. Hlavně děti si užijí velikonoční stezku po zámku. Dospělí zase mohou obdivovat umění zkušené malérečky kraslic a řezbářky," uvedl Koňařík.
Na zámku Lešná si budou moci návštěvníci v sobotu 4. dubna uplést pomlázku, namalovat kraslici, vytvořit výrobek z kukuřičného šustí nebo se nechat zasvětit do tajů tradičních řemesel. Na místě bude řezbářská dílna s výrobou lodiček a píšťalek či ukázka práce s ovčí vlnou. "Součástí nabídky budou i komentované prohlídky jarně vyzdobeného zámku a chybět nebudou ani živá zvířátka z farmy chovatele Vojtěcha Molka. O hudební doprovod se postará známý valašský gajdoš Petr Sovják. Místní hasiči a další prodejci připraví nejrůznější dobroty pro děti i dospělé," uvedl Koňařík.