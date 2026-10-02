Muzeum regionu Valašsko připravuje výstavy živých hub, vzácných i běžných druhů rostoucích v regionu. Výstavy ve vsetínském zámku a zámku Kinských ve Valašském Meziříčí potrvají od 6. do 11. října. Součástí budou komentované prohlídky, mykologické poradny a přednášky či lektorské programy pro školy, sdělil dnes ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík.
"Muzeum dlouho zvažovalo, zda se letos do výstavy vůbec pustit, protože situace s houbami na Valašsku nebyla ideální. Vzhledem ke zlepšeným podmínkám uplynulých dnů se ale nakonec rozhodlo, že to přeci jen vyzkouší," uvedl Koňařík.
Kolik druhů návštěvníci uvidí, je těžké odhadnout. Muzejníci se vydají na houby až den před výstavou a pak dvakrát v jejím průběhu. "Už jsme párkrát zažili, že to s aktuální sezonou nevypadalo vůbec dobře a nakonec se nám podařilo shromáždit druhově velmi rozmanité spektrum hub. Deště a teplé počasí z uplynulých dnů ale přírodu probraly a houby začínají růst. Věříme, že budeme moci našim návštěvníkům nabídnout pěknou výstavu," uvedla kurátorka výstavy Bohdana Šimčíková.
Exponáty přijedou rozdělit a odborně popsat mykologové Jan Wipler a Pavla Svobodová. Návštěvníkům budou také k dispozici v doprovodných programech, které budou 7. října na zámku Kinských a 10. října na zámku Vsetín. "Harmonogram pro tyto dny je v obou případech totožný. Od 14 do 17 hodin můžete přijít na komentované prohlídky výstavy a mykologickou poradnu, ve které vám odborníci poradí s vašimi houbařskými nálezy a dotazy. V 17 hodin pak proběhne samostatná přednáška Jana Wiplera, letos na téma Holubinky a ryzci: mňamka nebo hnus, ale žádní významní traviči," uvedla Šimčíková.