Slavná hollywoodská love story ve Zlíně. Muzikál Pretty Woman baví diváky

Muzikál Pretty Woman dobýval Broadway v roce 2018, Londýn v roce 2020. Ve Zlíně je první premiérou letošního roku.

„Je to doopravdy velké divadlo se vším, co k tomu patří. Do jisté míry i testujeme limity našeho velkého divadla s jeho velmi dobrým vybavením. Je to jeden z největších projektů, které Městské divadlo Zlín vytvořilo. Máme tam více než sto kostýmů, je tam asi 30 účinkujících, jen v sektoru tahů je v době inscenace asi 80 změn,“ zdůraznil režisér a umělecký šéf zlínského divadla Patrik Lančarič.

Příběh, za kterým autorsky stojí režisér Garry Marshall a scenárista Jonathan Frederick Lawton, si získal srdce diváků po celém světě. Znovu se sešli před 11 lety, aby vytvořili muzikálovou adaptaci, která měla premiéru o čtyři roky později na Broadwayi. Pro hudební zpracování oslovili hudebníka Bryana Adamse a textaře Jima Vallance.

„Bryan Adams udělal hudbu perfektně, jsou to krásné songy. Jsou tam rockové balady, silné rockové songy, nechybí scéna z opery,“ poukázal Lančarič.

I muzikálová verze ctí ikonické filmové momenty a kultovní hlášky. V inscenaci se objeví také několik typických kostýmů, které k Pretty Woman neodmyslitelně patří.

Živá kapela i opera

Zlínský muzikálový pár tvoří v roli Edwarda Radovan Král a Markéta Holcmanová jako Vivian. V roli její kamarádky Kit Delucy, která v muzikálové verzi dostává větší prostor než ve filmu, se představí Petra Králová.

Operní party z Verdiho La traviaty zaznějí živě v podání hostující operní zpěvačky Jaroslavy Sýkorové, kterou zlínští diváci mohli zaznamenat v inscenaci Mistrovská lekce.

Scénograf Michal Syrový si musel poradit s výzvou vytvořit scénu, která umožňuje rychlé a plynulé změny prostředí. Kostýmní výtvarnice Michaela Semotánová pro inscenaci navrhla přes stovku kostýmů, včetně několika ikonických šatů Vivian, ale také zcela originálních modelů.

Za náročnou choreografií stojí Hana Achilles, která vytvořila pro muzikál dvanáct choreografií. Hudební aranžmá připravil Petr Kovařík z brněnského B-Side Bandu. Náročného pěveckého nastudování se ujal zlínský sbormistr a korepetitor Josef Surovík.