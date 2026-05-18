Začalo sečení trávy. Malá srnčata pomáhají chránit dobrovolníci s drony

Petr Skácel
  15:52aktualizováno  15:52
Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. S využíváním dronů s termovizí už mají zkušenosti. Dokážou před jarní sklizní porostů jetele a trav zachraňovat srnčata, ježky a další mláďata, která zůstávají nehybně ležet ve vysoké trávě a nedokážou před sekačkami uniknout.

„Díky tomu nedochází k jejich zbytečným úhynům. Dron nám pomůže mláďata vyhledat,“ popsal předseda Mysliveckého spolku Míškovice Josef Řezník.

V lesích, na polích a velkých loukách se tráva seče ve velkém právě v těchto týdnech. Dříve se při vyhledávání mláďat používali zejména psi, jenže to nebylo efektivní.

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. Dokážou před jarní sklizní porostů zachraňovat srnčata, ježky a další mláďata ve vysoké trávě.
Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. Dokážou před jarní sklizní porostů zachraňovat srnčata, ježky a další mláďata ve vysoké trávě.
Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. Dokážou před jarní sklizní porostů zachraňovat srnčata, ježky a další mláďata ve vysoké trávě.
Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. Dokážou před jarní sklizní porostů zachraňovat srnčata, ježky a další mláďata ve vysoké trávě.
6 fotografií

„Poté, co srnčata vyhnali pryč z hnízda, automaticky se vracela zpátky na místo, kde je matka nechala. A pak zahynula kvůli sečení,“ podotkla Kamila Blažková ze spolku Stop sečení zvířat, který pomáhá myslivcům na Uherskohradišťsku.

Srnčata často hynou proto, že jejich vrozené chování jim při hrozbě velí přikrčit se k zemi, zůstat nehybná a nevydat zvuk. V přírodě je to účinná obrana, predátor si jich nevšimne.

Srnčata na Chebsku před kombajny nově zachrání i dron s termovizí

Při senoseči se ale tato strategie mění v past. Moderní technika postupuje rychle, zabírá široký pás trávy a z kabiny traktoru není možné zahlédnout mládě ukryté jen několik centimetrů pod porostem. Dobrovolníci se proto tato srnčata snaží aktivně vyhledávat.

„Máme vlastní dron, s nímž vzlétneme a díky termovizi najdeme, kde jsou ukrytá mláďata,“ líčí Blažková. Úspěšnost odhaduje na zhruba 90 procent.

„Poté podle souřadnic dojdeme na místo, podběrákem je vezmeme a chytíme přes rukavice s trávou, dáme do přepravky a přemístíme z louky ven do remízku nebo stínu,“ uvedla. „Tam se schovají, a až je posečeno, zase je vypouštíme ven z přepravky.“

Máme vlastní dron, s nímž vzlétneme, a díky termovizi najdeme, kde jsou ukrytá mláďata.

Kamila Blažkovádobrovolnice

Práce je to časově náročná. „Chodíme od května do července, teď jsme na loukách denně v pět hodin ráno. Bude to tak tři týdny, pak zase počkáme, než tráva vyroste a začne to znova,“ poznamenala Blažková, které pomáhá asi deset dalších dobrovolníků.

„Pokud má louka třeba osmdesát hektarů, zabere nám to asi pět hodin. A taky záleží, jestli je to nízká tráva, nebo třeba vojtěška, která je vyšší,“ vysvětlila.

Nebezpečné období začíná

Zvířata jsou nejzranitelnější v květnu a červnu. Zemědělci totiž vjíždějí do porostů vojtěšek nebo trav naposledy v září a pak až právě nyní. V mezičase nastává období klidu, kdy má zvěř tendence plochy obydlovat.

Ve vzrostlé trávě se tak ukrývají čerstvě narozená srnčata a zajíčci. Někdy lze na polích najít rodiny ježků a v porostech se nachází také spousta hnízd ptactva či ohrožených druhů, jako jsou křepelka a koroptev polní.

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. Dokážou před jarní sklizní porostů zachraňovat srnčata, ježky a další mláďata ve vysoké trávě.

Dron si stále častěji pořizují i přímo myslivci, pomáhá jim k tomu také krajská dotace, kterou dostali v Míškovicích i jiných obcích. Slouží jim nejen k záchraně mláďat, ale například také k monitoringu krajiny nebo skutečných stavů zvěře.

„Od pořízení dronu si neslibuji jen zefektivnění myslivecké činnosti, ale i to, že přitáhne k přírodě a myslivosti mladší generaci,“ konstatoval Řezník.

„Dron je dobře využitelný třeba v případě, kdy přes něj ověříte, o jaký kus jde, abyste třeba nezastřelili samici. Nebo se dá využít pro dohledání postřeleného zvířete, jehož trápení tak lze rychleji ukončit,“ poukázal myslivec Ondřej Staněk ze zlínské firmy Dronetech.

Při sečení trávy umírají srnčata. Myslivci je zachraňují dronem s termovizí

Zlínský kraj rozdal dotace prvním devíti mysliveckým spolkům a chce v tom pokračovat. „Drony s termovizí jsou moderní a velmi účinný nástroj. Pomáhají chránit zvěř i zemědělské výnosy a zároveň zlepšují spolupráci mezi myslivci a zemědělci,“ uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková.

„Naším cílem je, aby bylo postupně pokryto celé území kraje a technologie byla dostupná všude tam, kde může zachraňovat životy mláďat,“ dodala radní.

Zemědělci musejí ze zákona nahlásit myslivcům sečení 48 hodin předem. Ti pak mají zajistit, aby zvířata nepřišla k újmě. „Pokud budou seče koordinovat a spolupracovat, mohou drony nasadit rychle a účinně a prohledat díky nim rozsáhlé plochy,“ upozornila Prchlíková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Spory o fotbal v Budějovicích gradují. Padl přesun do Znojma, klub sází na výjimku

Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově....

Dvě Dynama příští sezonu v Českých Budějovicích? Aktuálně nejpravděpodobnější finále sporů kolem fotbalového klubu. Obě organizace by se názvem odlišily, ale dlouhodobé rozepře míří k tomuto závěru.

18. května 2026  16:22

Festival SkateSound v centru Hradce Králové nabídne skateboarding i koncerty

ilustrační snímek

Na Ulrichově náměstí v centru Hradce Králové bude 22. a 23. května festival SkateSound, který propojí skateboarding, streetovou kulturu a hudbu. Vyvrcholením...

18. května 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická nehoda. Zemřel řidič...

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Střetl se tam kamion s vozidlem údržby. Kabina kamionu se při nehodě odtrhla, uvedli hasiči. Jeden člověk zemřel. Silnice z...

18. května 2026  9:22,  aktualizováno  16:15

Konec překážek a kličkování mezi značkami. Cesta k nemocnici je bez bariér

Nový chodník umožní hendikepovaným a kočárkům bezpečnou cestu do Oblastní...

Rodiny s kočárky a hendikepovaní lidé se po třech letech prací dostanou z centra Trutnova ke krajské nemocnici už bez problémů. Město provedlo sérii stavebních úprav a rekonstrukcí, díky kterým v...

18. května 2026  16:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bohumínská nemocnice bude mít novou modulární budovu za 40 milionů korun

ilustrační snímek

V Havlíčkově Brodě vzniká nová patrová budova pro Bohumínskou městskou nemocnici. Kompletní dům s podlahami, stěnami i okny se v létě rozebere na 28 dílů,...

18. května 2026  14:28,  aktualizováno  14:28

Začalo sečení trávy. Malá srnčata pomáhají chránit dobrovolníci s drony

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat...

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. S využíváním dronů s termovizí už mají zkušenosti. Dokážou před jarní sklizní porostů...

18. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Kraj na opravu letiště v Mošnově nemá peníze. Ať jej převezme armáda, říká Babiš

Ostravské letiště v Mošnově hlásí rekordní zájem jak o osobní, tak i nákladní...

Do složité situace se dostalo vedení Moravskoslezského kraje po návštěvě premiéra Andreje Babiše v Ostravě a jeho následných výrocích k budoucnosti letiště v Mošnově. To v současnosti vlastní kraj a...

18. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Zkoušel jsem herce, říká podnikatel k muži s puškou na ulici. Vtrhla k němu zásahovka

Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová...

Policie obvinila šestatřicetiletého muže, který v sobotu chodil s dlouhou zbraní po centru Chomutova. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Mířil na projíždějící auta. Do Ruské ulice kvůli němu vyjely...

18. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce...

V ranní dopravní špičce ještě nechali auta projet po obchvatu. Úderem 9. hodiny ale silničáři tah kolem Třemošné na Plzeňsku uzavřeli. V bezmála čtyřkilometrovém úseku se začíná pracovat na opravě...

18. května 2026  15:52

VIDEO: Sázet se dá nejen malý stromek, ale i vzrostlý, ukázal developer v Brně

Sázet se dá nejen malý stromek, ale i ten vzrostlý, ukázal developer v Brně.

Více než patnáct metrů vysoký javor se dnes zelená v nové zástavbě vznikající čtvrti Nová Zbrojovka v Brně. Takto vysoký strom sem developer za pomoci jeřábu vysadil letos v březnu a postupně chystá...

18. května 2026  15:42

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Konference Czech Investment Forum v rámci Czech Semicon Days 2026

18. května 2026  15:40

Vyrazte na Open House Praha 2026 už v týdnu. Doprovodný program nabízí i cykloprojížďku

Na účastníky čeká v rámci 12. ročníku festivalu Open House týden plný...

Možná jste už slyšeli nebo četli o akci Open House 2026. Ale víte, že zdaleka nejde jen o program na víkend? Festival totiž v rámci doprovodných akcí nabízí zajímavé náměty na program i ve všední...

18. května 2026  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.