„Díky tomu nedochází k jejich zbytečným úhynům. Dron nám pomůže mláďata vyhledat,“ popsal předseda Mysliveckého spolku Míškovice Josef Řezník.
V lesích, na polích a velkých loukách se tráva seče ve velkém právě v těchto týdnech. Dříve se při vyhledávání mláďat používali zejména psi, jenže to nebylo efektivní.
„Poté, co srnčata vyhnali pryč z hnízda, automaticky se vracela zpátky na místo, kde je matka nechala. A pak zahynula kvůli sečení,“ podotkla Kamila Blažková ze spolku Stop sečení zvířat, který pomáhá myslivcům na Uherskohradišťsku.
Srnčata často hynou proto, že jejich vrozené chování jim při hrozbě velí přikrčit se k zemi, zůstat nehybná a nevydat zvuk. V přírodě je to účinná obrana, predátor si jich nevšimne.
Při senoseči se ale tato strategie mění v past. Moderní technika postupuje rychle, zabírá široký pás trávy a z kabiny traktoru není možné zahlédnout mládě ukryté jen několik centimetrů pod porostem. Dobrovolníci se proto tato srnčata snaží aktivně vyhledávat.
„Máme vlastní dron, s nímž vzlétneme a díky termovizi najdeme, kde jsou ukrytá mláďata,“ líčí Blažková. Úspěšnost odhaduje na zhruba 90 procent.
„Poté podle souřadnic dojdeme na místo, podběrákem je vezmeme a chytíme přes rukavice s trávou, dáme do přepravky a přemístíme z louky ven do remízku nebo stínu,“ uvedla. „Tam se schovají, a až je posečeno, zase je vypouštíme ven z přepravky.“
Práce je to časově náročná. „Chodíme od května do července, teď jsme na loukách denně v pět hodin ráno. Bude to tak tři týdny, pak zase počkáme, než tráva vyroste a začne to znova,“ poznamenala Blažková, které pomáhá asi deset dalších dobrovolníků.
„Pokud má louka třeba osmdesát hektarů, zabere nám to asi pět hodin. A taky záleží, jestli je to nízká tráva, nebo třeba vojtěška, která je vyšší,“ vysvětlila.
Nebezpečné období začíná
Zvířata jsou nejzranitelnější v květnu a červnu. Zemědělci totiž vjíždějí do porostů vojtěšek nebo trav naposledy v září a pak až právě nyní. V mezičase nastává období klidu, kdy má zvěř tendence plochy obydlovat.
Ve vzrostlé trávě se tak ukrývají čerstvě narozená srnčata a zajíčci. Někdy lze na polích najít rodiny ježků a v porostech se nachází také spousta hnízd ptactva či ohrožených druhů, jako jsou křepelka a koroptev polní.
Dron si stále častěji pořizují i přímo myslivci, pomáhá jim k tomu také krajská dotace, kterou dostali v Míškovicích i jiných obcích. Slouží jim nejen k záchraně mláďat, ale například také k monitoringu krajiny nebo skutečných stavů zvěře.
„Od pořízení dronu si neslibuji jen zefektivnění myslivecké činnosti, ale i to, že přitáhne k přírodě a myslivosti mladší generaci,“ konstatoval Řezník.
„Dron je dobře využitelný třeba v případě, kdy přes něj ověříte, o jaký kus jde, abyste třeba nezastřelili samici. Nebo se dá využít pro dohledání postřeleného zvířete, jehož trápení tak lze rychleji ukončit,“ poukázal myslivec Ondřej Staněk ze zlínské firmy Dronetech.
Zlínský kraj rozdal dotace prvním devíti mysliveckým spolkům a chce v tom pokračovat. „Drony s termovizí jsou moderní a velmi účinný nástroj. Pomáhají chránit zvěř i zemědělské výnosy a zároveň zlepšují spolupráci mezi myslivci a zemědělci,“ uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková.
„Naším cílem je, aby bylo postupně pokryto celé území kraje a technologie byla dostupná všude tam, kde může zachraňovat životy mláďat,“ dodala radní.
Zemědělci musejí ze zákona nahlásit myslivcům sečení 48 hodin předem. Ti pak mají zajistit, aby zvířata nepřišla k újmě. „Pokud budou seče koordinovat a spolupracovat, mohou drony nasadit rychle a účinně a prohledat díky nim rozsáhlé plochy,“ upozornila Prchlíková.