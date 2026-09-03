Myslivci střílí mývaly. Medvídkovitá šelma se přemnožuje a zabíjí zvěř

Milan Libiger
  9:32aktualizováno  9:32
Sledovat Metro na Googlu
Mýval severní

Mýval severní | foto: ČTK

Invazní mýval se objevil v CHKO Soutok. Ohrožuje ptáky i vzácné obojživelníky.
Mýval severní během noční výpravy za odpadky
Svým vzhledem připomíná panda červená mývala. Počet zvířat ve volné přírodě se...
Jeho přemnožení je pro tuzemský ekosystém rizikové, proto EU povolila jeho...
5 fotografií
Myslivec Jaromír Němeček šel v červnu brzy ráno lesem poblíž Kroměříže, když ho jeho pes najednou štěkáním upozornil na mývala severního, který byl na vysokém topolu. Němeček ho ihned ulovil, protože jde o škodnou zvěř. Předtím se mu podařilo střelit mývala z posedu a letos už má na kontě téměř deset kusů.

„Odlovu mývala se věnujeme velmi intenzivně. Rychle se množí a nemá tady přirozeného nepřítele. Ničeho se nebojí,“ líčí Němeček, který je hospodářem mysliveckého spolku Postoupky-Hradisko.

Počty odstřelených mývalů rostou v celém kraji. Myslivci loni odlovili rekordních 307 mývalů severních. V roce 2024 to bylo 253 a rok předtím jen 227. „Jeho populace se stále zvedá. V kraji může být i pět tisíc kusů,“ odhaduje Němeček.

Fotopast potvrdila výskyt mývala v CHKO Soutok. Ohrožuje ptáky i obojživelníky

V sousedních Jeseníkách zase mají problémy se psíkem mývalovitým, který ve Zlínském kraji tak rozšířený zatím není. Loni ho tady ulovili 57 kusů. Mýval severní je zde větší hrozba.

„Před deseti lety jsme o mývalovi nevěděli, teď jeho počty stoupají. Nadělá spoustu škody pod vodou, na souši i na stromech,“ upozornil hospodář otrokovického mysliveckého spolku Rudolf Mac.

Kořistí mohou být i užiteční ptáci

Mýval, jehož původní domov je v Severní Americe a v Evropě, se začal chovat ve 20. století kvůli kožešině. Vyplení hnízda ptáků na stromech, v dutinách i na zemi. Nevybírá si mezi vajíčky nebo mláďaty. Dokáže likvidovat také malé zajíčky a v krajním případě oslabenou srnčí zvěř. Ve vodě útočí na ryby či plže, nepohrdne plazi. Je to všežravec, který dokáže narušit přirozenou rovnováhu v krajině.

Na Lounsku řádí mývalové, jinde ondatry a nutrie. Jak Česku škodí invazní druhy

„Nepřímo ohrožuje i lesní porosty, protože jeho kořistí mohou být užitečné druhy ptáků, jejichž potravou jsou larvy a housenky škůdců lesních dřevin,“ podotkla mluvčí Arcibiskupských lesů a statků Ivana Beránková. „V oblasti Kroměřížska je to navíc nešťastné s ohledem na známou a unikátní ornitologickou lokalitu se vzácnými a málo běžnými druhy ptáků,“ upozornila.

„Když jeho populaci nebudeme tlumit, může to být jako s liškou, která se dostává do okrajových částí měst a obcí, kde má dostatek potravy,“ poznamenal Mac.

V noci rdousí slepice v kurníku

Mývalové severní ale už teď cílí i na kurníky u rodinných domů, kde rdousí slepice. Většinou to nebývá přes den, protože jde o noční tvory. I proto bývá jejich odlov složitější.

Mývalí zkáza v ostravské zoo. Vetřelci plení škeble a ohrožují další živočichy

Lidé mohou ke snížení jejich populace přispět například tím, že nebudou v noci rušit myslivce na čekané v lese. „Když sedíte na posedu a pak kolem vás proběhne člověk s čelovkou, tak toho moc neulovíte. Už ani v noci bohužel nebývá v lese klid,“ řekl Mac.

Myslivci nejčastěji loví mývaly z posedů a kazatelen. Lákají je vnitřnostmi, rybami či vnadicími pastami. Jen občas používají pasti, které by se ale měly každý den kontrolovat. Mýval je navíc natolik chytré zvíře, že si ji dokáže sám otevřít, pokud zátvor nemá bezpečnostní jištění. Stát nabízí podporu tisíc korun na jedno odchytové zařízení na každých sto hektarů honitby.

Nejvíce řádí na Kroměřížsku

Mýval se nejvíce vyskytuje v lužních lesích a poblíž řek a rybníků. To potvrzují i zkušenosti členů mysliveckého spolku v Hulíně, kteří letos odlovili nejvíce mývalů severních u tamních štěrkovišť a rybníků ležících nedaleko řeky Moravy. „Jeho výskyt je stále častější. Když člověk nezasáhne, škody budou stále větší,“ míní hospodář hulínských myslivců Jan Dvořák.

Ve Zlínském kraji byla jeho regulace zaznamenána nejvíce na Kroměřížsku podél řeky Moravy, včetně širší oblasti Chropyňska a Hulínska. Pak také v prostoru Otrokovicka a Napajedelska, v nivě Moravy na Uherskohradišťsku a směrem k jižní hranici kraje.

„Nejvyšší počty byly evidovány v honitbách v katastru obcí Kroměříž, Záhlinice a Chropyně,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Soňa Ličková.

Mýval může přenášet i vzteklinu

Na kraji se scházejí statistiky o zastřelených kusech mývala severního i psíka mývalovitého. „V přírodě se s oběma druhy setkáváme stále častěji. Příslušná vyhláška je společně s nutrií říční, norkem americkým, ondatrou pižmovou a husicí nilskou řadí mezi druhy živočichů vyžadující regulaci,“ zdůraznila Ličková.

Mýval na talíři? V Německu z něj připravují netradiční speciality

„Počty evidované v mysliveckém roce 2024/2025 jsou zatím rekordní, ale samotný růst počtu úlovků nemusí přesně odpovídat růstu populace, protože jej ovlivňuje také intenzita regulace,“ doplnila.

Oba druhy mohou navíc přenášet i nemoci, například vzteklinu a psinku. Zvláštní riziko představuje škrkavka mývalí. Její vajíčka jsou vylučována trusem a člověk se může nakazit jejich náhodným pozřením. Larvy mu potom mohou způsobit vážné poškození zraku a nervové soustavy.

„Pro myslivce a veřejnost je proto důležité nedotýkat se uhynulých ani podezřele se chovajících zvířat holýma rukama, zabránit kontaktu loveckých psů s kadávery a při manipulaci používat rukavice,“ dodala Ličková.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Oprava ulice Nákladní brzdí Teplice, práce jsou v plném proudu, buďte zde ostražití

3. září 2026  10:31

Při ranní nehodě u Kralovic se dnes zranili čtyři lidé včetně dvou dětí

ilustrační snímek

Čtyři lidé, z toho dvě děti, utrpěli dnes ráno kolem 7:00 zranění při nehodě dvou osobních aut u Kralovic na severním Plzeňsku, informoval dnes ČTK krajský...

3. září 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

„Byl bych prospěšný.“ Soud rozhoduje o propuštění doživotně odsouzeného vraha

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Doživotně odsouzený trojnásobný vrah Jaroslav Hejna znovu žádá o podmínečné propuštění. O jeho žádosti dnes rozhoduje Okresní soud v Šumperku. Pokud by Hejna uspěl, stal by se prvním člověkem v Česku...

3. září 2026  7:32,  aktualizováno  10:23

Už ji nebudu hájit. Ženu viněnou z utýrání jezevčíka náhle opustila advokátka

V rámci projednávání případu utýraného jezevčíka došlo u soudu v Teplicích ke...

Hlavní líčení v případu utýraného jezevčíka v Teplicích se komplikuje. Obžalovaná žena přišla o obhájkyni, jež ji odmítla dál zastupovat. Před soudem vyslovila přání získat nyní bezplatného advokáta....

3. září 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zdravotnice při záchraně studenta na výcviku selhaly, potvrdil soud. Jedné trest zmírnil

Odvolací Krajský soud v Brně potvrdil dvěma zdravotnicím v případu smrti...

Odvolací Krajský soud v Brně dnes potvrdil dvěma zdravotnicím v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku podmíněné tresty, jedné postih oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil....

3. září 2026  10:12

Lidé na Pankráci mohou opět využívat roky zavřený podchod

Otevření dočasného řešení podchodu pod magistrálou na Pankráci. (31. srpna 2026)

Obyvatelé Prahy 4 mohou opět využívat přímější a bezpečnější propojení mezi Pankrácí a ulicí Sdružení. Nová trasa usnadní cestu zejména dětem a rodičům mířícím do ZŠ Sdružení, studentům i dalším...

3. září 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Možná jste to právě vy. Předškolák bojuje o život, rodina hledá dárce kostní dřeně

Jindrovi Ondrejkovi lékaři diagnostikovali akutní leukemii typu T-ALL krátce...

Měl by se chystat na oslavu pátých narozenin. Místo toho leží Jindra Ondrejka z Ostrova na Karlovarsku v motolské nemocnici, kde bojuje se zákeřnou leukemií. Po intenzivní chemoterapii je podle plánů...

3. září 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Trolejbusy slaví 90 let. Z pražských ulic zmizely na pět dekád, teď zažívají velký návrat

Rok 1938, ulice pod střešovickou vozovnou. Praha obdivuje budoucnost: nově...

Devadesát let tykadel nad hlavou. Devadesát let na drátě. A přitom jeden z největších návratů v historii pražské dopravy. Trolejbusy letos v Praze slaví kulaté výročí – připomínají dobu, kdy brázdily...

3. září 2026

Ministerstvo zdravotnictví zefektivnilo oběh a schvalování dokumentů

3. září 2026

Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných

Nehoda vlaku a popelářského vozu v Prostějově. (2. září 2026)

Na okraji Prostějova se ve středu odpoledne střetl motorový vlak s popelářským vozidlem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Zranilo se sedm lidí, tři z nich středně těžce. Doprava na trati...

2. září 2026  14:32,  aktualizováno  3. 9. 9:51

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

APsystems dosáhl významného milníku v bezpečnosti díky absolvování zkoušky UL 9540A u systému APstorage 261L

3. září 2026  9:49

Nezmáčkl tlačítko, autobus nezastavil. Muže to rozčílilo, nadával a rozbil přední sklo

Policisté hledají muže, který rozbil okno autobusu

Řidička autobusu nezastavila, muž ji proto rozbil přední sklo. Neznámý cestující v Uhříněvsi nezmáčkl signál zastavení, šoférka proto pokračovala v jízdě. Agresor jí začal slovně napadat, na konečné...

3. září 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.