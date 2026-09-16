Na adventních koncertech v Kroměříži vystoupí Kateřina Marie Tichá i Čechomor

Autor: ČTK
  15:43aktualizováno  15:43
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na adventních koncertech v Kroměříži vystoupí letos zpěvačka Kateřina Marie Tichá nebo kapela Čechomor. Připravena budou i vystoupení skupin O5 a Radeček a Kollárovci. Série koncertů je v Domě kultury v Kroměříži naplánovaná na první tři prosincové týdny. V tiskové zprávě to dnes uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

K předvánočnímu času v Kroměříži patří koncerty už několik let, stejně jako jarmarky nebo tradiční rozsvěcení vánočního stromu. "V letošním roce jsou přehlídkou toho nejlepšího z české i slovenské hudební scény. Jednotlivá vystoupení mohou být příjemným zážitkem pro návštěvníky, ale také třeba zajímavým dárkem pro někoho blízkého. Vstupenky na všechny koncerty jsou již v předprodeji," řekl radní pro kulturu Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže).

První adventním vystoupením bude 4. prosince vánoční program Kollárovců. "Skupina slovenských hudebníků, jejíž vstoupení je přehlídkou humoru, emocí a špičkového muzikantství, přiveze do Kroměříže speciální vánoční program, který diváky zahřeje u srdce a naladí na tu správnou vánoční vlnu. Postarají se o to jak hity z repertoáru kapely, tak i nejznámější koledy v originálních úpravách," uvedla Kučerová.

Na 7. prosince je připravený koncert kapely O5 a Radeček, která hraje ve stejné sestavě již 30 let. Jedná se o jednu z nejžádanějších koncertních skupin, jejíž klipy mají na internetu desítky milionů zhlédnutí. Zahraje starší hity i novinky a vánoční písně. "Zajímavostí je, že jeden z jejích členů Tomáš Polák je účastníkem letošního ročníku StarDance," uvedla Kučerová.

Koncert Kateřiny Marie Tiché a kapely Bandjeez je naplánovaný na 13. prosince. Zpěvačka v minulosti vystupovala s rapperem Lipou, se skupinou Jelen nebo s Davidem Stypkou. Aktuálně spolupracuje s kapelou Bandjeez, která původně vznikla právě kolem Stypky. "Jejich hudba se pohybuje na pomezí folku, rocku a jazzu, často s jemnými přesahy do popu či elektroniky, typická je hluboká emotivnost, silné texty a autentický projev," uvedla Kučerová.

Sérii adventních koncertů uzavře 18. prosince vystoupení Čechomoru, tedy kapely, která hraje v originálním pojetí lidové písně z Čech, Moravy i Slezska. Na scéně působí více než 30 let. Za tu dobu se Čechomor mnohokrát proměnil jak personálně, tak stylem hudby. Jeho charakteristickým rysem ale vždy zůstala nápaditost aranžmá, osobitá interpretace a inspirace v lidové písni.

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