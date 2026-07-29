Na cyklopouť na Slovensko vyrazí z východu Moravy stovka cyklistů

Autor: ČTK
  11:31aktualizováno  11:31
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na tradiční cyklopouť, kterou pořádá uherskobrodská sportovní organizace Orel, se letos vydá na 100 cyklistů z celé České republiky. V příštích dnech zamíří z východu Moravy na Slovensko. Jejich hlavním cílem bude Levoča se svou bazilikou Navštívení Panny Marie na Mariánské hoře. Cyklopouť se uskuteční po dvaadvacáté, sdělil dnes ČTK její hlavní organizátor Petr Gabriel.

Peloton, ve kterém pojede 65 mužů a 35 žen, čeká trasa dlouhá přibližně 780 kilometrů. Rozdělená je do deseti plnohodnotných etap. "Účastníci jsou tradičně přihlášení z celé České republiky od Domažlic a Karlových Varů, přes Brno, Prahu, Ostravu až po Luhačovice. Vůbec nejstarší účastník je z Uherského Brodu, který se narodil v roce 1948. Naopak nejmladším účastníkem je osmiletý Peťa," uvedl Gabriel.

Z Nedašova na Zlínsku, který je podle organizátorů cyklopouti na počet obyvatel nejreligióznější vesnicí České republiky, vyrazí peloton ve čtvrtek 30. července ráno. Nultá etapa z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku do Nedašova připadla na dnešek. Kromě Levoči navštíví účastníci po cestě i další poutní místa. Jsou mezi nimi Butkov u Ladcí, Turzovka-Živčáková nebo takzvané Rio de Klin u Námestova s kopií slavné brazilské sochy Ježíše Krista.

"Tři účastníci pojedou také na netradičních lehokolech a stoupá také počet účastníků na elektrokolech. Cyklopouť bude duchovně doprovázet pět kněží," uvedl organizátor.

Účastníci budou zdolávat jednotlivé etapy ve skupinkách o čtyřech až osmi lidech. Mapu stanovených tras si každý poutník nahraje do svého mobilu či tabletu. Nocovat budou na zemi v karimatce a spacáku ve sportovních halách, tělocvičnách, školních třídách nebo farních sálech. Pouť doprovází autobus, který jejím účastníkům převáží zavazadla. "Na každé cyklopouti se vytvoří skvělé společenství, které se setkává i v průběhu roku. Během předchozích 21 ročníků vzniklo mezi cyklopoutníky celkem 16 manželství," doplnil Gabriel.

V minulých letech se peloton vydal například do Santiaga de Compostela ve Španělsku, maďarské Budapešti, německého Kolína nad Rýnem, polského Krakova, portugalské Fátimy ale také třeba na Svatou Horu u Příbrami nebo do Tetína. Loňská cyklopouť vedla do Říma, kde její účastníky přijal na generální audienci papež Lev XIV. Předchozích 21 cyklopoutí se zúčastnilo 2625 lidí, někteří z nich vícekrát. Průměrně je tedy 125 účastníků na jeden ročník.

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