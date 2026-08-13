Na Dni Zlínského kraje vystoupí O5 a Radeček, nabídne také řemesla a sport

Kapela O5 a Radeček, rapper Paulie Garand nebo skupina Fleret se Zuzanou Šulákovou vystoupí na letošním Dni Zlínského kraje. Jeho 16. ročník se uskuteční 26. září v areálu Baťova mrakodrapu a jeho blízkém okolí, sdělila dnes ČTK Anežka Gavendová z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Akce nabídne i řemesla, ochutnávku lokálních specialit nebo sport. Vstup je zdarma.
"Den Zlínského kraje je jednou z největších akcí, které během roku pořádáme. Je to jeden den v roce, kdy chceme na jednom místě ukázat to nejlepší, co náš kraj nabízí a umí. Je to také dobrá příležitost potkat se a zažít to společně. Srdečně zvu všechny obyvatele i návštěvníky našeho kraje," řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).
Hudební program obstarají také kapely Reflexy, Street69, 12:Piet a Hluchý Dovrat. Vystoupí i mladí talenti ze základních uměleckých škol. Kromě muziky se mohou návštěvníci těšit na takzvanou vinařskou uličku, ochutnávku regionálních potravin, prezentaci cestovního ruchu, tradiční řemesla nebo kreativní dílny. Své aktivity představí i krajské organizace, školy a další partneři.
Speciální program chystá Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajská galerie výtvarného umění nebo Krajská knihovna Františka Bartoše. "Zájemci si také budou moci prohlédnout ukázkový byt chytrých technologií pro osoby se sníženou soběstačností, prezentaci středních škol, aktivity myslivců, rybářů či včelařů a další ukázky ze života v regionu," uvedla Gavendová.
Svou činnost a techniku představí hasiči, policisté, záchranáři a vojáci. Hasiči se navíc utkají v soutěži v běhu do schodů Baťova mrakodrapu. Tradičním vrcholem sportovní části programu bude Běh na počest Emila Zátopka. Pro děti organizátoři připravují farmářskou stezku, festival řemesel, šlapací letadla a autíčka, dopravní hřiště, biatlon nebo lidský stolní fotbal.
V Baťově mrakodrapu budou připraveny projížďky historickým výtahem nebo pozorování oblohy na terase 16. etáže. Program nabídne i trh s knihami. Na Den Zlínského kraje se letos bude možné zdarma dopravit z celého regionu. Stačí při cestě využít aplikaci Fairtiq a zadat promo kód. Podmínky dopravy i kompletní program akce budou zveřejněny na webu.