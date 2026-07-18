Na festival ve Vizovicích se vracejí kapely Arch Enemy a Feuerschwanz

Ve Vizovicích na Zlínsku třetím dnem pokračuje rockový a metalový festival Masters of Rock. Hlavní hvězdou dnešního programu je švédská deathmetalová kapela ArchEnemy. Na vizovickou přehlídku se vrací opakovaně. Představí se také německá folkmetalová skupina Feuerschwanz, která na festivalu poprvé vystupovala před dvěma lety, řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.
Na přehlídce v areálu vizovické likérky Rudolf Jelínek koncertovali Arch Enemy v minulosti čtyřikrát. Naposledy v roce 2018. Do Vizovic kapela dorazí s novou zpěvačkou Lauren Hartovou, která navazuje na své předchůdkyně Alissu White-Gluzovou a Angelu Gossowovou. "Všichni fanoušci jsou v očekávání, jaké to bude, protože první dvě zpěvačky byly famózní," řekl Daron.
Kapela Arch Enemy vznikla v polovině 90. let. Od té doby vydala 13 studiových alb. Zatím poslední deska Blood Dynasty je z loňska. Jediným zakládajícím členem skupiny, který v ní stále působí, je kytarista Michael Amott. Spolu s ním nyní do kapely kromě zpěvačky Hartové patří i kytarista Joey Concepcion, baskytarista Sharlee D ?Angelo a bubeník Daniel Ernaldsson.
Na koncert Arch Enemy se mohou fanoušci těšit od 23:00. Předcházet mu bude od 21:15 vystoupení kapely Feuerschwanz. "Hraje v dobových historických kostýmech. Mají velkou show, a to i co se týká pyroefektů, ohňů, tanečnic. I muzikantů je hodně, takže zaplní celé pódium. Je to chytlavá, skákavá muzika a něco, co se na festival strašně hodí," uvedl Daron.
V sobotním programu přehlídky jsou dále zastoupeny například německá heavymetalová kapela Hammer King, italská formace Elvenking hrající melodický power metal a folk metal nebo irská skupina Miracle of Sound, která tvoří hudbu k počítačovým hrám. Vystoupí též německá powermetalová stálice Primal Fear. Třetí festivalový den uzavře po půlnoci koncert dánské skupiny Neckbreakker s jejím death a groove metalem.