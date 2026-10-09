Na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích potřetí vystoupí kapela Judas Priest

Na hudebním festivalu Masters of Rock vystoupí příští rok také britská heavymetalová kapela Judas Priest. Ve Vizovicích na Zlínsku zahraje potřetí, jedné z největších přehlídek metalové a rockové muziky v Česku se zúčastnila už v letech 2022 a 2024. Na 23. ročníku festivalu skupina kolem zpěváka Roba Halforda představí desku, na které nyní pracuje. ČTK to dnes za pořádající agenturu Pragokoncert Bohemia sdělila Martina Benešová. Festival bude příští rok od 8. do 11. července, vstupenky již jsou v prodeji.
Historie skupiny Judas Priest sahá do přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy vznikla v Birminghamu. Počátkem 80. let dala spolu s Iron Maiden, Saxon a dalšími kapelami vzniknout směru označovanému jako nová vlna britského heavy metalu. Jeho ohlas trvá dodnes. "Judas Priest definují zvuk a image heavy metalu už více než pět desetiletí. S více než 50 miliony prodaných alb po celém světě a více než 2,5 miliardami globálních streamů zůstává jejich vliv na hudbu a kulturu naprosto bezkonkurenčním," uvedla Benešová.
Lídrem kapely je pětasedmdesátiletý zpěvák Halford. Svého času spoluvytvářel metalovou módu, pro kterou jsou typické kožené oblečení a kovové cvočky. Dalšími členy skupiny jsou kytaristé Glenn Tipton a Richie Faulkner, baskytarista Ian Hill a bubeník Scott Travis. Nemocného Tiptona však na pódiích v posledních letech ve většině případů nahradil kytarista Andy Sneap.
Minulý týden organizátoři oznámili, že na vizovickém festivalu premiérově vystoupí také kytarista Slash známý z americké rockové kapely Guns N' Roses. Přijede s projektem Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators. Na přehlídku podruhé přijede i Bruce Dickinson, zpěvák britské heavymetalové kapely Iron Maiden. Poprvé na festivalu zahraje švédská stálice symfonického metalu Therion. Koncertovat bude též švédská heavymetalová formace Amaranthe nebo německé gothicmetalové kapely Lord of the Lost a Crematory.
Na letošní ročník festivalu Masters of Rock dorazilo v červenci přes 20.000 fanoušků z desítek zemí. Hlavní hvězdou byla německá speedmetalová kapela Helloween, ve Vizovicích koncertoval také excentrický americký zpěvák Marilyn Manson. Vystoupily i finská rocková skupina The Rasmus, švédská kapela In Flames hrající melodický death metal, švédská melodic deathmetalová kapela Arch Enemy nebo německá folkmetalová skupina Feuerschwanz.