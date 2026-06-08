Na festivalu ve Starém Hrozenkově vystoupí Aneta Langerová a Eva Burešová

Multižánrová přehlídka Folklorika Fest letos nabídne vystoupení zpěvaček Anety Langerové a Evy Burešové. Dorazit by měla i slovenská rocková kapela Desmod. Šestý ročník festivalu se v přírodním amfiteátru Kopaničářských slavností ve Starém Hrozenkově na Uherskohradišťsku uskuteční od 19. do 21. června. Kromě koncertů budou jeho součástí i taneční vystoupení, ukázky řemesel nebo workshopy, sdělili dnes ČTK pořadatelé z Nadačního fondu Folklorika.
Festival tradičně nabízí vystoupení zástupců současné hudební i taneční scény s žáky základních uměleckých škol (ZUŠ). "Folklorika Fest od samých počátků budujeme jako místo, kde se přirozeně potkává tradice se současností a profesionální umělci s nastupující generací mladých talentů. Právě v tom je jeho jedinečnost," řekl dramaturg festivalu Martin Rezek.
"Festival dlouhodobě pracuje s myšlenkou, že folklor není uzavřenou kapitolou minulosti, ale živou součástí současné kultury. Vedle folklorních souborů proto dáváme prostor také moderním tanečním skupinám, autorské hudbě, world music nebo multižánrovým projektům," doplnil předseda správní rady Nadačního fondu Folklorika Tomáš Štefánek.
Páteční program je věnovaný populární hudbě a tanci. Lidé uvidí ukázky moderního tance, poslechnou si i finále školní postupové přehlídky v klasickém a populárním zpěvu. Pořadatelé dále připravují koncert slovenské zpěvačky Kataríny Knechtové a taneční show. Večer vystoupí Desmod a Burešová. Oba interpreti se představí společně s orchestrem a pěveckým sborem žáků ZUŠ.
Sobota bude na přehlídce patřit zejména folkloru. Organizátoři chystají mimo jiné taneční soutěž, vystoupení dětských folklorních souborů a koncert pedagogů ZUŠ Folklorika. Koncertovat bude také slovenská zpěvačka Lucia Gibarti. Vrcholem programu dne bude vystoupení Poddukelského uměleckého ľudového súboru (PUĽS) s žáky ZUŠ Folklorika.
Poslední den festivalu zazpívají finalisté pěvecké přehlídky Hrozenské zpívánky. Odpoledne vystoupí folklorní soubory a česká zpěvačka Tereza Balonová. Následovat bude galaprogram shrnující letošní ročník přehlídky, koncert bývalých studentů brněnské konzervatoře a další taneční show. Ke konci festivalu se publiku představí Langerová s žáky ZUŠ, načež program uzavře ohňostroj.
Doprovodný program festivalu zahrnuje řemeslný jarmark, ukázky tradičních řemesel, regionální gastronomii nebo workshopy pro veřejnost. Nabídne i občerstvení a oddechovou zónu. Podrobnosti jsou na webu.