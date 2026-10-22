Na Holešovské Regatě vystoupí Lucie Bílá, Richard Müller, Jelen a Vypsaná fixa

Mezi hlavní hvězdy 15. ročníku rodinného a hudebního festivalu Holešovská Regata budou patřit zpěvačky Lucie Bílá a Kateřina Marie Tichá, slovenští zpěváci Richard Müller a Adam Ďurica nebo kapely Jelen a Vypsaná fixa. Lidé se mohou těšit i na koncert skupin O5 a Radeček a Jamaron, sdělili dnes ČTK pořadatelé. Festival se v zámecké zahradě v Holešově na Kroměřížsku uskuteční 18. a 19. června příštího roku
Na přehlídku každoročně míří tisíce návštěvníků. Jedno jméno výrazného interpreta, který do Holešova taktéž dorazí, organizátoři teprve plánují představit. "Na základě domluvy s jeho managementem toto jméno odtajníme na začátku prosince. Zatím mu pracovně říkáme Mikulášské překvapení," řekl ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček.
Zatím utajovaný host podle něj na Holešovské Regatě ještě nehrál. "Určitě z něj bude nadšená i mladá generace," míní Žáček. Na festivalu dosud nevystoupili ani Bílá a Müller.
Stejně jako v minulých ročnících nabídne festival i oblíbené doprovodné akce. Patří mezi ně soutěžní přehlídka netradičních plavidel, se svou talk show opět přijede Honza Dědek. Na nadcházející ročník, který má podtitul Roztančená, chystají organizátoři i tematické novinky. "V zámeckých zahradách vyroste velký taneční stan s parketem, na němž budou v čase mezi koncerty další vystoupení a příležitosti pro diváky užít si tanec ve všech podobách," uvedl Žáček.
Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal, do konce roku si je mohou zájemci pořídit za zvýhodněnou cenu. Jednodenní pro dospělé stojí 800 korun, dvoudenní 1100 korun, rodinná sobotní vstupenka pro dva dospělé a dvě děti do 15 let je za 1600 korun. Děti do sedmých narozenin mají vstup zdarma. Více informací je zveřejněno na webových stránkách festivalu.