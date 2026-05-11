Na hradě ve Zlíně-Malenovicích bude v sobotu rodinný program (H)radovánky

Na hradě ve Zlíně-Malenovicích bude v sobotu 16. května rodinný program (H)radovánky. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková, zástupkyně Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které hrad spravuje. Hrad se po rok a půl dlouhé rekonstrukci otevřel veřejnosti 18. dubna.
"(H)radovánky byly od počátku jakýmsi slavnostním zahájením návštěvnické sezony. Letos jsme měli slavnostní zahájení trochu dřív vzhledem k tomu, že jsme hrad v dubnu otevírali po dlouhé pauze způsobené velkou rekonstrukcí," uvedla Lečíková.
Program propojí poznávání historie s poznáváním přírody. Připraveny budou ukázky dravých ptáků a povídání o nich, také ukázky plemen loveckých psů. "Středověkou atmosféru dodá rytířský tábor skupiny Berendal nebo stanoviště s výrobou pečetí a psaní brkem či perem, případně stan alchymistického mistra. Taky kovářská dílna přitahuje pozornost, zvlášť když si děti mohou vyzkoušet ledacos samy," uvedla Lečíková.
Novinkou bude stanoviště skautů. "Otrokovický oddíl Josefa Šivela bude prezentovat své aktivity, pomůže s hrou Hravě kolem hradu a dohlídne na oblíbený táboráček na závěr," uvedla Lečíková. V hradní hájence bude ve 14:00 vernisáž sezonní výstavy Mák, celý den bude také dílna Marcely Šimečkové, autorky makových dekorací ve výstavě.
Hrad založil pravděpodobně moravský markrabě Jan Jindřich, mladší bratr Karla IV., po roce 1360. V dalších staletích byl hrad opakovaně přestavěn. Současnou podobu Malenovice získaly barokními úpravami za majitelů Lichtenštejnů-Kastelkornů.