Na LFŠ v Uh. Hradišti zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků, stejně jako loni

Na 52. ročník Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků, stejně jako loni. V balíčcích se prodalo dalších 5046 vstupů, sdělila dnes ČTK mluvčí přehlídky Lenka Horáková.
Festival začal minulý týden v pátek. Tuto středu večer se konalo slavnostní zakončení, dnes LFŠ nabídla poslední filmové projekce. Také loni se na přehlídku akreditovalo 4600 lidí, v balíčcích se tehdy prodalo dalších 6550 vstupů. Letos byl však počet balíčků uvolněných do prodeje omezen.
Filmový program byl tradičně rozdělený do bloků Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a AČFK uvádí. Kromě filmů nabízí přehlídka také koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny, výstavy nebo akce pro děti. "Na programu bylo 212 filmů, sedm filmů ve virtuální realitě, 38 položek odborného programu, 16 položek programu České televize, 24 položek programu Českého rozhlasu, 80 doprovodných akcí, deset akcí v rámci Nové reality, devět v rámci Industry programu," uvedla Horáková.
Asociace českých filmových klubů (AČFK), která je hlavním pořadatelem LFŠ, letos udělila čtyři výroční ceny. Převzali je herec Jiří Lábus, francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot a herečka Anna Geislerová. Organizátoři ocenili i Dušana Kondela z karlovarského filmového klubu.
Ve festivalové sekci LFŠ uvádí letos zvítězila rodinná sága Vše, co z tebe zbylo v koprodukci Německa, Kypru, Palestiny, Jordánska a Řecka. Díky podpoře diváků pošle AČFK snímek palestinsko-americké režisérky Cherien Dabisové v lednu příštího roku do kin.
"Za celý náš tým bych chtěla poděkovat všem festivalovým partnerům, kolegům, hostům i návštěvníkům. Právě oni společně vytvořili jedinečnou atmosféru, která po celý týden naplnila Uherské Hradiště a z letošní Filmovky udělala nezapomenutelný zážitek. Velmi si vážíme toho, že festival proběhl bez jakýchkoli komplikací a že jsme si jej mohli společně naplno užít," řekla ředitelka festivalu Radana Korená.
Ozvěny LFŠ se v pražském kině Aero uskuteční 2. a 3. srpna. Nabídnou průřez letošními sekcemi. Diváci se mohou těšit na animovaný film nejen pro děti Papája brazilské režisérky Priscilly Kellenové, drama Kanály polského režiséra Andrzeje Wajdy z posledních dnů Varšavského povstání a melancholický snímek Noc od italského filmaře Michelangela Antonioniho. Uvidí i snímek Jednej správně, který přinesl komplexní pohled na dynamiku rasismu. Natočil jej americký režisér Spike Lee.
Další ročník LFŠ by v Uherském Hradišti měl začít v pátek 23. července příštího roku. Potrvá do čtvrtka 29. července.