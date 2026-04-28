Na linky MHD ve Zlíně a Otrokovicích vyjedou o svátcích historické vozy

Na vybraných linkách městské hromadné dopravy (MHD) ve Zlíně a Otrokovicích na Zlínsku pojedou 1. a 8. května historické trolejbusy a autobusy. Lidé se s nimi o květnových svátcích svezou za běžné jízdné. ČTK to dnes sdělil Zdeněk Dvořák, mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (DSZO), která MHD ve zlínské aglomeraci provozuje.
O květnových svátcích jezdila dobová vozidla MHD také v minulých letech. "K májovým svátečním dnům naše historické skvosty patří, jsou součástí tradice. Lidé se na ně těší, máme ohlasy, že při jízdách v nich si připomínají své dětství a mládí. A vzpomínky předávají také svým potomkům. Jsme za to moc rádi, historická vozidla provozujeme a opečováváme právě kvůli těmto příležitostem," řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.
Po oba dny se budou moci zájemci historickými trolejbusy a autobusy projet za běžné jízdné. "Platit budou jízdní doklady pro jednotlivou jízdu i časové kupony a také všechny slevy, pokud na ně mají cestující nárok," uvedl Dvořák.
Červený historický trolejbus Škoda 9 Tr bude jezdit mezi Bartošovou čtvrtí ve Zlíně a železniční stanicí v Otrokovicích. Modrý autobus Škoda 706 RTO a červeno-krémový historický autobus Karosa ŠM 11 nasadí dopravce na trasy mezi zoologickou zahradou ve Zlíně-Lešné a zlínskou sportovní halou a také v Otrokovicích mezi železniční stanicí a Štěrkovištěm. Jízdní řády jsou na webu.