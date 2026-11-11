Lidé v Uherském Hradišti ochutnávali vzorky svatomartinských a mladých vín

Lidé dnes v Uherském Hradišti ochutnávali svatomartinská a mladá vína. Vinaři přivezli desítky vzorků. Na zaplněné Masarykovo náměstí tradičně vjel také svatý Martin na koni v doprovodu římských vojáků. Prvním vínům nového ročníku pak požehnal farář Petr Bulvas. Žehnání svatomartinského vína má ve městě dlouholetou tradici.
K ochutnávce bylo připraveno 49 vzorků svatomartinských a mladých vín, ve srovnání s loňskem o dva méně. Do Uherského Hradiště je dnes přivezlo 15 vinařů a vinařství výhradně ze Slovácké vinařské podoblasti. "Je to první produkce, kterou máme letošní, kterou se můžeme pochlubit. Je opravdu skvělé vidět, jak vinaři Slovácké podoblasti svatomartinská a mladá vína dělají. Jsou chutná, jsou skvělá a u veřejnosti mají opravdu velmi dobrý ohlas," řekla dnes ČTK Lenka Durďáková ze spolupořádajícího spolku Region Slovácko.
Mezi nabízenými vzorky nechybělo svatomartinské víno z Vinařství Vaďura, které v Polešovicích na Uherskohradišťsku hospodaří přibližně na 15 hektarech vinic. "Svatomartinská vína máme uznaná tři. Muškát moravský, Müller Thurgau a červené Svatovavřinecké. Dohromady asi 2500 lahví," řekl ČTK jednatel rodinného vinařství Zbyněk Vaďura.
Letošní úrodu hroznů považuje za průměrnou. Ovlivnil ji podle něj brzký nástup vegetačního období na jaře i letní sucha. Sklizeň vinařství zahájilo brzy, už v polovině srpna. "Ze začátku byla výlisnost u těch odrůd trošku slabší. Potom začátkem září zapršelo, takže se to tak nějak vyrovnalo. Co do kvantity i co do kvality se dá říct, že to byl takový průměr a že jsme spokojeni," doplnil Vaďura.
Spolu s víny mohli zájemci ochutnat také pečené kachní stehno, kachní játra a paštiku nebo kaldoun. K dostání byly svatomartinské ořechové rohlíčky a buchty. Organizátoři dále připravili folklorní program. Příchozí mohli sledovat také ztvárnění legendy o svatém Martinovi a jeho plášti.
Žehnání svatomartinského vína se v Uherském Hradišti koná od roku 2007. Víno z nové úrody se na svatého Martina, patrona vinařů, také oficiálně uvádí do prodeje. Podle odborníků jsou svatomartinská vína svěží a ovocitá.
Značku Svatomartinské víno vinařům dlouhodobě propůjčuje každoročně Vinařský fond. Po splnění určených kritérií ji mohou užívat vinaři registrovaní v tuzemsku. Na český trh letos dodají 1,6 milionu lahví svatomartinských vín, což je o 300.000 méně než loni. Zapříčiněno je to meziročně nižší úrodou hroznů. Značku letos získalo na základě zpřísněných pravidel hodnocení 283 vín od 67 vinařství, o rok dříve to bylo 323 vín od 73 vinařství.