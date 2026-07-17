Na Masters of Rock poprvé vystoupí severské kapely The Rasmus a In Flames

Druhým dnem pokračuje ve Vizovicích na Zlínsku hudební festival Masters of Rock. Na přehlídce poprvé v její dvaadvacetileté historii vystoupí finská rocková skupina The Rasmus. Stejně tomu bude i v případě švédské skupiny In Flames, která hraje melodický death metal. ČTK to řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.
Alternativně rocková kapela The Rasmus vznikla v roce 1990. Na Masters of Rock měla původně vystoupit předloni, svou účast však odřekla. "Dokonce už jsme je měli na plakátech, ale neudělali album, nevyjeli na turné, sundávali jsme je z plakátu. Takže i takovouto eskapádu jsme s nimi už prožili. No a teď konečně dochází na to, že tenhle slib se splní a Rasmus na Masters of Rock vystoupí," uvedl Daron.
Stejně dlouho jako The Rasmus působí na scéně rovněž In Flames. Patří mezi první skupiny, které začaly hrát melodický death metal. "Jsme rádi, že rozšiřují celkem silnou plejádu kapel, které nikdy na Masters of Rock nehrály," řekl Daron.
The Rasmus vystoupí na hlavním pódiu ve 21:15, In Flames ve 23:00. V dnešním programu Masters of Rock dále nechybí koncerty německé powermetalové kapely Brainstorm nebo rakouských symfonických metalistů Visions of Atlantis. Představí se také bratři Max a Igor Cavalerové, kteří před lety stáli u zrodu brazilské metalové kapely Sepultura. Druhý festivalový den uzavře v noci na sobotu vystoupení německé powermetalové formace Orden Ogan.