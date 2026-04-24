Na opatření proti suchu v lesích dá Zlínský kraj 7,3 milionu Kč, více než loni

Opatření na zmírnění dopadů sucha v lesích podpoří letos Zlínský kraj částkou téměř 7,3 milionu korun. Je to zhruba o dva milionu korun více než loni. Dotaci tentokrát rozdělí mezi 14 žadatelů, uvedla v dnešní tiskové zprávě Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Peníze žadatelé využijí ke zpomalení odtoku vody z krajiny a jejímu vrácení do lesů.
Dotace z programu poslouží například na úpravy lesních cest a jejich odvodnění, budování vsakovacích objektů, propustků, které slouží k vedení vody pod cestou nebo náspem, a menších vodních nádrží. "Cílem je zpomalit odtok vody, podpořit její vsakování a zároveň chránit půdu před erozí. Peníze mohou žadatelé využít také na další technická opatření, která pomohou udržet vodu v lesních porostech a zlepšit jejich celkovou kondici," uvedla Železníková.
Peníze od kraje získají například Kunovice na Uherskohradišťsku, Lhota u Vsetína, Vysoké Pole na Zlínsku a Valašská Polanka na Vsetínsku, města Zlín a Slavičín, společnosti B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, Lesy Komňa, Lesy augustiniánského opatství a další žadatelé. "Voda je pro les klíčová, bez ní nemůže dlouhodobě fungovat. Podporujeme proto praktická opatření, která pomáhají vodu v krajině zadržet a využít tam, kde má největší smysl. Každý takový projekt je krokem k odolnějším a zdravějším lesům," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková (ANO).
Program na podporu zmírnění následků sucha v lesích funguje ve Zlínském kraji od roku 2017. Od té doby z něj hejtmanství podpořilo desítkami milionů korun několik set projektů. Loni mezi deset žadatelů uvolnilo 5,3 milionu korun.