Na jihozápadním okraji Uherského Hradiště by v budoucnu mohla vzniknout nová městská čtvrť. Vyplývá to z návrhu územní studie, kterou dnes projednali a vzali na vědomí zastupitelé města. Studie počítá s tím, že investor ČSAD Uherské Hradiště v lokalitě vybuduje 588 bytů různých kategorií. Nyní je tam je především areál této společnosti. Zahrnuje administrativní budovy, skladovací prostory, dílny, čerpací stanici a odstavné plochy pro vozidla, řekl starosta Stanislav Blaha (ODS).
Cílem soukromého investora je podle Blahy nabídnout obyvatelům dostupné bydlení. "Návrh studie se zaměřuje na vytvoření kvalitního urbanistického prostředí s převažující funkcí bydlení," řekl starosta města, které má momentálně zhruba 25.000 obyvatel.
Opoziční zastupitel Jakub Grós (za Piráty) ocenil, že cílovým stavem je 588 bytů, což podle něj znamená prostor pro bydlení pro mnoho budoucích občanů. "Za mě je rozhodně dobře, že se ve městě našlo místo, kam růst. Studie mě osobně rozhodně neuráží. Uvidíme, kam se to posune v praxi. Lokalita je taky fajn," řekl Grós. Obává se však, aby byty v budoucnu neskoupili lidé, kteří je budou využívat jako investiční, což by podle něj zájemcům o bydlení a trvalé bydliště v Uherském Hradišti příliš nepomohlo.
Starosta Blaha argumentoval, že každý nově postavený byt pomůže. "To, kdo ho koupí a k čemu jej využívá, to je samozřejmě další záležitost. Ale pokud bude nabídka trhu dostatečně vysoká, tak to samozřejmě bude mít pozitivní vliv i na ceny samotné," uvedl Blaha.
Dopravní obslužnost čtvrti zajistí nová hlavní páteřní komunikace navazující na dosavadní síť ulic. Na severu bude klíčovým bodem dopravního napojení křižovatka Svatováclavské a Průmyslové ulice, na jihovýchodě světelná křižovatka na třídě Maršála Malinovského. Z hlavní osy určené pro automobilovou a městskou hromadnou dopravu budou odbočovat vedlejší ulice. Pěší a cyklisté se budou moci pohybovat ve více směrech, přičemž cyklistická doprava počítá s výhledovým napojením na plánovanou cyklostezku z Uherského Hradiště do sousedních Kunovic.
Urbanistická koncepce člení území do stavebních bloků, zároveň klade důraz na přítomnost veřejné zeleně. Po obvodu nové čtvrti by měly zůstat nezastavěné plochy určené pro hřiště a parky. Nejvýznamnější zelené plochy mají vzniknout na severovýchodě, podél železniční tratě na západě a na jihu, kde zeleň bude plnit také izolační funkci vůči sousední podnikatelské zóně.
Výškově je chystaná zástavba různorodá. V první etapě bude nižší, aby vytvořila přirozený přechod k dosavadním domům. Ve snaze o snížení nákladů se při ní upustilo od podzemního parkování ve prospěch stání aut na povrchu. V dalších etapách již budou garáže umístěny v podzemí a přízemí budov, což umožní vznik soukromých střešních zahrad. Kapacita parkování podle studie dosáhne 405 venkovních a 458 garážových stání.