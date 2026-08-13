Na Pahrbku a u hráze nádrže Bystřička se zhoršila kvalita vody, vhodná je sprcha

Ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku a u hráze přehrady Bystřička na Vsetínsku se v uplynulých dnech zhoršila kvalita vody. Mírně se tam kvůli tomu při rekreaci zvýšila pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání na těchto místech je proto vhodné se osprchovat, řekla dnes ČTK Eva Javoříková z krajské hygienické stanice. V ostatních sledovaných přírodních koupalištích v regionu je voda v pořádku.
Vodu bez jakýchkoliv závad hodnotí hygienici stupněm jedna. Při pátém stupni je nebezpečná ke koupání, proto se na místě v takovém případě koupání zakazuje. V případě vody na Pahrbku a u hráze nádrže Bystřička nyní platí třetí stupeň z pětibodové škály kvality vody. Zhoršenou jakost podle hygieniků má kvůli výskytu sinic a vyššímu obsahu chlorofylu. "Pořád je to voda vhodná ke koupání s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci u některých vnímavých jedinců. Proto doporučujeme, aby se lidé, pokud zvolí tuto vodu ke koupání, se potom osprchovali pitnou vodou," řekla Javoříková.
Mírně zhoršenou jakost má voda kvůli vyššímu výskytu chlorofylu a nižší průhlednosti u pláže přehrady Bystřička, v nádrži Horní Bečva a ve štěrkovišti Nový Hrozenkov na Vsetínsku. Na Zlínsku je tomu obdobně v případě Luhačovické přehrady a nádrže Všemina. Na dalších místech ve Zlínském kraji je voda podle testů z tohoto týdne v naprostém pořádku. Platí to pro Štěrkáč v Otrokovicích na Zlínsku i přírodní koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku.
Postupně hygienici v kraji zveřejňují i výsledky měření od majitelů tří přírodních koupacích biotopů, a to v Modré na Uherskohradišťsku, Prostřední Bečvě na Vsetínsku a Honěticích na Kroměřížsku. Testy z konce července a začátku srpna prokázaly, že ve všech třech biotopech je voda bez jakýchkoliv závad. Informace o výsledcích testů kvality vody na vybraných místech jsou zveřejněny na webových stránkách krajské hygienické stanice.