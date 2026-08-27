Na Pahrbku a v Luhačovické přehradě není voda vhodná ke koupání

Ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku a Luhačovické přehradě se zhoršila kvalita vody, podle hygieniků není vhodná ke koupání. ČTK to dnes řekla Eva Javoříková z krajské hygienické stanice. V ostatních sledovaných přírodních koupalištích v regionu se koupat lze.
Na Pahrbku i v Luhačovické přehradě u hráze i tamního kempu hygienici zjistili vysoký výskyt chlorofylu, množství sinic a nízkou průhlednost vody. Její kvalita neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. "Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem," uvedla Javoříková.
Vodu bez jakýchkoliv závad hodnotí hygienici stupněm jedna. Při pátém stupni je nebezpečná ke koupání, proto se na místě v takovém případě koupání zakazuje. V případě vody na Pahrbku a v Luhačovické přehradě platí čtvrtý stupeň z pětibodové škály.
Ve vodní nádrži Bystřička a štěrkovišti Nový Hrozenkov na Vsetínsku platí druhý stupeň, kdy je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Po koupání je vhodné se osprchovat. V ostatních sledovaných místech v kraji, nádrži Horní Bečva na Vsetínsku i Štěrkáči v Otrokovicích na Zlínsku, je voda v pořádku. Vodní nádrž Všemina na Zlínsku a přírodní koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku hygienici tentokrát netestovali.
Tento týden odebrali vzorky vody naposledy v letošní sezoně. Hygieniky překvapilo, že i přes vysoké teploty a nízké hladiny byla kvalita vody dlouho dobrá a zhoršila se až na konci sezony. Informace o výsledcích testů kvality vody na vybraných místech jsou na webu krajské hygienické stanice.