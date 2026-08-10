Na pořádek při Barum Czech Rally Zlín dohlédnou tři stovky policistů

Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu bude v souvislosti s letošním 55. ročníkem Barum Czech Rally Zlín dohlížet bezmála 300 policistů. Ve Zlíně a okolí, kde motoristický závod pojede od pátku do neděle, chystají kontroly dodržování rychlosti a zaměří se i na zákaz pití alkoholu před jízdou. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš.
"Kromě dopravních policistů, kteří budou mít k dispozici i veškerou dostupnou radarovou techniku k měření rychlosti, jsou do opatření zařazeni také policisté služby pořádkové, cizinecké či kriminální," uvedl Jaroš. Policie bude mít k dispozici také vrtulník, který využije ke koordinaci dopravy, odhalování závažných dopravních přestupků i k monitorování odstavných parkovišť.
Přestože start závodu je naplánovaný na páteční odpoledne, policisté už od úterý podle mluvčího dohlédnou na respektování pravidel silničního provozu, zejména na dodržování maximální povolené rychlosti. Zaměří se i na dodržování zákazu jízdy pod vlivem alkoholu nebo na kontrolu technického stavu vozidel fanoušků, především nepovolené sportovní tuningové úpravy aut.
První rozsáhlá uzavírka, která ovlivní dopravu v centru Zlína, začne ve čtvrtek ve 22:45 a skončí v pátek v 01:30. "Jednotliví jezdci mají v tomto časovém úseku prostor k seznamovacím jízdám městské rychlostní zkoušky, kterou v pátek oficiálně odstartuje letošní Barum Czech Rally Zlín. Po tuto dobu bude průjezd centrem Zlína značně omezen. V pátek bude trať městské rychlostní zkoušky uzavřena již od 16:30 a se zprůjezdněním centra Zlína se počítá až hodinu a půl po půlnoci," uvedl Jaroš.
Policie rovněž upozornila, že podobné hromadné akce lákají i zloděje. "Návštěvníky proto vyzýváme, aby si své osobní věci a cennosti chránili, nenechávali je v zaparkovaných vozech, a nedávali tak zlodějům šanci se obohatit. Také žádáme návštěvníky, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti chovali ukázněně a vždy dbali pokynů pořadatelů a policistů," doplnil mluvčí.
Aktuální informace o dopravní situaci ve Zlínském kraji, uzavírkách, hustotě provozu nebo objízdných trasách sdělí policie veřejnosti od čtvrtka do neděle prostřednictvím speciální telefonní linky 974 666 555. Další informace k Barum Czech Rally Zlín včetně uzavírek najdou zájemci na webu pořadatelů.