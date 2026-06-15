Na Pustevnách vznikají několik metrů vysoké pískové sochy, tématem jsou ptáci

Několik metrů vysoké pískové sochy vznikají na Pustevnách v Beskydech. Jde o sedmý ročník výstavy Pískosvět. Letošní téma upozorní na ohrožený svět ptáků, sdělila dnes ČTK zástupkyně pořadatelů Dita Korčák.
"Stavba soch byla zahájena v pátek 12. června a sochaři budou na svých dílech pracovat až do neděle 21. června. Návštěvníci tak mohou opět sledovat jedinečný proces vzniku monumentálních soch přímo na místě. Po dokončení budou díla k vidění pod širým nebem a jejich životnost bude, stejně jako v minulých letech, záviset především na počasí," uvedla Korčák.
Na sochách pracují čtyři sochaři za pomoci pěti asistentů. "Postup vzniku zůstává stejný jako v minulých letech. Nejprve je písek navezen do speciálního bednění, následně zhutněn a poté postupně opracováván do finálních tvarů. Výsledkem jsou několik metrů vysoké pískové sochy, které každoročně budí obdiv návštěvníků všech generací," uvedla zástupkyně pořadatelů.
Tématem letošního ročníku je Ohrožený svět ptáků. Mezi ztvárněnými druhy bude například ara hyacintový nebo sova sněžná. Výstava představí také druhy ohrožené v Česku, jako je tetřev hlušec. Expozici doplní informační cedule, které přiblíží druhy ptáků, jejich způsob života, míru ohrožení i možnosti, jak lidé mohou přispět k ochraně přírody.
Vstup do Pískosvěta je zdarma. Návštěvníci mohou dát dobrovolné vstupné, které dostanou organizace podílející se na ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin.