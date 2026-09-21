Na rektora zlínské univerzity budou kandidovat tři lidé, obhajuje Adámek

Na rektora zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) budou kandidovat tři lidé. Post chce obhájit stávající rektor Milan Adámek. Ucházejí se o něj také bývalý děkan Fakulty technologické UTB Roman Čermák a bývalý děkan Fakulty managementu a ekonomiky UTB David Tuček, kteří jsou nyní na fakultách proděkany. Univerzita dnes zveřejnila jména uchazečů na úřední desce. Kandidáti se na univerzitě představí v pátek, volba bude v úterý 29. září.
Adámek již dříve uvedl, že chce pozici rektora obhájit. "Za první volební období člověk nabral obrovské množství zkušeností, takže se nemusí rozkoukávat a může pokračovat dál. Je rozdělaných řada projektů a vizí, které bych chtěl ve druhém volebním období dotáhnout do konce," řekl ČTK Adámek.
Čermák na svých stránkách zdůraznil, že UTB nevyužívá svůj potenciál. "Univerzita Tomáše Bati je mladá, sebevědomá univerzita s mimořádně silnou vazbou na Zlín, jeho průmyslovou tradici a baťovský způsob uvažování. Máme kvalitní akademiky, vědce, studenty i zaměstnance, řadu výborných pracovišť a výsledků, na které můžeme být právem hrdí. Přesto dnes svůj potenciál jako celek nevyužíváme dostatečně," uvedl Čermák.
Také Tuček chce univerzitu posunout výš. "Cíl je jasný: při příštím mezinárodním institucionálním hodnocení posun z kategorie C do kategorie B. UTB si to zaslouží," uvedl Tuček. Fakulty podle něj nemají soupeřit o zdroje, ale sdílet kapacity.
Adámek byl od roku 2014 do roku 2022 děkanem Fakulty aplikované informatiky UTB, poté jejím proděkanem. V čele univerzity vystřídal na konci roku 2022 Vladimíra Sedlaříka, kterého porazil v tajné volbě akademického senátu. Funkční období rektora je čtyřleté.