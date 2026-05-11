Na seznam kulturního dědictví Zlínského kraje přibyla obchůzka ze Žlutavy

Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje přibyla mikulášská obchůzka ze Žlutavy na Zlínsku. Její zvláštností je bohaté zastoupení masek i způsob jejich vzniku a předávání. Masky si účastníci vyrábějí sami, často za pomoci starších generací, a jejich podoba se předává z otce na syna, uvedla v dnešní tiskové zprávě Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Účast v průvodu je ve Žlutavě vnímána jako prestižní záležitost, která posiluje sounáležitost místní komunity. "Žlutavská mikulášská obchůzka je krásným příkladem toho, že tradice nejsou jen vzpomínkou na minulost, ale živou součástí dnešního života. Právě díky lidem, kteří ji udržují a předávají dál, si zachovává svou autenticitu i sílu," uvedl krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska (ANO).
Mikulášská obchůzka ve Žlutavě patří k nejživějším a nejautentičtějším lidovým tradicím svého druhu v regionu. "Každoročně, v čase svátku svatého Mikuláše, se obec promění v dějiště obřadního průvodu, který má pevně daná pravidla i role. Už týden před hlavní obchůzkou vyrážejí do ulic poslové – takzvaní Laufři – spolu s Čerty. Zapisují přání dětí a dávají o sobě vědět typickým práskáním bičů," uvedla Železníková.
Vrchol přichází 5. prosince večer, kdy obcí prochází průvod tvořený symbolickými postavami. "Jde o Turka oděného do turecké vojenské uniformy s šavlí, který celý průvod vede, Mikuláše oděného do tradičního biskupského hávu s berlí a myrtou, Anděla s metličkou a zvonečkem, Panáčky s pokladnou a kladívkem, Laufry s bičem, Smrt s kosou, Muříny se štychary a Čerty. Maskované postavy zastavují u domů a připomínají starý zvyk mikulášské nadílky," doplnila Železníková.
Zařazení starobylé obchůzky na krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury vnímá žlutavský starosta Stanislav Kolář (za Sdružení nezávislých kandidátů – Žlutava) jako významné ocenění pro všechny, kteří tradici udržují a předávají dalším generacím. "Pro naši obec to znamená nejen potvrzení kulturní hodnoty této jedinečné lidové zvyklosti, ale také závazek pokračovat v její ochraně a rozvoji," řekl Kolář.
Zápisu na seznam kulturního dědictví předcházely schůzky místních s etnografy Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. "Pro mě osobně bylo nejkrásnější částí celé přihlášky setkávání se s pamětníky a starousedlíky a poslouchání jejich vzpomínek. Mikulášská obchůzka je pro nás především živou součástí identity obce, která spojuje generace a posiluje komunitního ducha," doplnil žlutavský zastupitel Vít Daněk (za ODS).
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje slouží k ochraně, dokumentaci a podpoře tradic, které jsou živou součástí kulturní identity regionu. Vedle žlutavské mikulášské obchůzky jsou na něm například slovácký verbuňk, jízda králů, valašský odzemek nebo vizovické pečivo.