Na sjezdovkách ve Stupavě je stále dostatek sněhu, lyžaři přicházejí hlavně ráno

Na sjezdovkách ve Stupavě na Uherskohradišťsku, posledním lyžařském středisku ve Zlínském kraji, které je ještě v provozu, zůstává dostatek sněhu. I přes pokračující tání jsou otevřené dvě, hlavní červená a dolní modrá využívaná především dětmi. Návštěvnost není vysoká, denně ve Stupavě lyžuje zhruba stovka lidí, řekl dnes ČTK provozovatel areálu Lubomír Orel. Sezonu přesto středisko ještě ukončit neplánuje. Další zimní areály v regionu zavřely už v předchozích týdnech.
V provozu jsou ve Stupavě dva vleky a dopravní pás. Na dvou přístupných sjezdovkách leží mezi 30 až 80 centimetry sněhu. Další dvě sjezdovky v areálu už jsou zavřené. "Lyžování je pořád dobré. V minulých dnech svítilo slunce, takže to bylo fajn. Kopec byl dobrý až do večera, kdy se svah ještě zrychlí, takže večer je lyžování ještě lepší než třeba v poledne," uvedl Orel.
Každý den si do střediska přijíždějí zalyžovat desítky zájemců. "Více lidí samozřejmě pořád chodí ráno. Kolem oběda jich je nejméně a večer zase někdo přijde," řekl provozovatel.
Zastavit vleky se zatím ve Stupavě nechystají, byť dnes v obci prší a podobně by tomu mělo být i v pátek. Na víkend se však počasí podle předpovědi vylepší. Přes den by se znovu mělo ukázat slunce, v noci by teploty mohly klesat k nule. "Předpověď na víkend vypadá moc dobře, takže se snad lyžování zase rozjede naplno," uvedl Orel.
Areál je v provozu denně od 8:15 do 19:30. Od minulého týdne v něm všichni lyžují za dětské jízdné. Mimo provoz už je půjčovna lyžařského vybavení a servis, své služby však od 9:00 do 19:00 nadále nabízí lyžařská škola. "Určitě bychom chtěli mít otevřené alespoň do Velikonoc," doplnil Orel.
Lyžařskou sezonu v regionu obvykle středisko ve Stupavě zahajuje mezi prvními, zároveň ji zpravidla končí jako jedno z posledních. V aktuální sezoně se v areálu lyžuje od 26. listopadu. V minulé sezoně si do něj mohli zájemci přijít zalyžovat od 22. prosince do 13. dubna.