Na skále Kozel v Chřibech zahnízdil sokol, ochránci přírody prosí o klid

Na skále Kozel v Chřibech, která patří mezi oblíbené lezecké lokality, se uhnízdil kriticky ohrožený sokol stěhovavý. Pro úspěšné vyvedení mláďat je zásadní, aby měl dravec v okolí hnízdiště klid. Kraj proto spolu s ochránci přírody žádá návštěvníky oblasti, aby respektovali dočasné omezení vstupu. V tiskové zprávě to dnes uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Skála je u červené turistické značky u Koryčan na Kroměřížsku.
Sokol si pro hnízdění vybral více než 20 metrů vysoký pískovcový blok už loni. Předtím byl jeho poslední výskyt v oblasti zaznamenán v roce 1960 na nedaleké zřícenině hradu Cimburk.
"Je to mimořádně cenná zpráva pro přírodu našeho kraje. Sokol stěhovavý patří k nejrychlejším a zároveň nejvzácnějším dravcům v Evropě. Pokud se rozhodl zahnízdit právě u nás, jde o důkaz, že zdejší krajina mu stále dokáže nabídnout vhodné podmínky. Zároveň ale potřebuje především klid, proto prosíme návštěvníky, aby do vyznačené oblasti nevstupovali a respektovali dočasná omezení," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková (ANO).
Krajský úřad Zlínského kraje svolal kvůli ochraně hnízdiště jednání se zástupci Lesů České republiky, Českého horolezeckého svazu, jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické a Českého svazu ochránců přírody. Společně se dohodli na podmínkách, které mají sokolům zajistit nerušené hnízdění. "V období od 1. března do 30. června je proto v okolí hnízda omezeno zejména horolezectví a další činnosti, které by mohly ptáky vyrušit, například létání s drony. Skála je na místě viditelně označena páskou a informačními cedulemi vysvětlujícími důvod omezení," uvedla Železníková.
Pro úspěšné hnízdění sokolů je podle odborníků zásadní, aby měli klid. "Z tohoto důvodu navíc hlídají okolí skály dobrovolníci a také jsme v místě nainstalovali fotopasti. Průchod po turistické cestě mimo území označené páskou by hnízdění neměl ohrozit," uvedl Pavel Šnajdara z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.
V současnosti žije podle zástupců hejtmanství v České republice více než 100 párů sokola stěhovavého. "Na jižní Moravě, kde je nyní evidováno do 11 párů, však zůstává řada historických hnízdišť stále neobsazených a ve Zlínském kraji hnízdí jen několik párů, celkem tři. Každé úspěšné vyvedení mláďat je proto pro ochranu tohoto druhu velmi důležité," doplnila Železníková.
Sokol stěhovavý je velký zhruba jako vrána a dožívá se až 20 let. Živí se převážně ptáky do velikosti holuba, které loví za letu.